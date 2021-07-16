Что посмотреть в Казани за 2 дня?

Казань называют третьей столицей России, и своё название она оправдывает. Город расположен на слиянии рек Волги и Казанки, здесь живут больше 1,2 миллионов россиян. Казань считается одним из городов всемирного наследия ЮНЕСКО, на осмотр всех её достопримечательностей вряд ли хватит недели.
Провести выходные в Казани – прекрасный выбор для жителей ближних и дальних федеральных округов. Постараемся перечислить интересные места Казани, которых хватит на двухдневный визит.
Казанский кремль
Историческое сердце города, где собраны архитектурные памятники, среди которых часть восходит к XII веку. Здесь можно увидеть кладки всех трёх городищ, ушедших в далёкое прошлое. Расположение кремля – самое живописное, на высоком мысу левобережья Казанки.
Если посмотреть на Казанский кремль сверху, можно увидеть очерчивающий холм вытянутый многоугольник, касающийся площадей имени 1-го мая, Дворцовой и Тысячелетия.
В кремле когда-то было 13 башен, но целыми сохранились лишь 8. Кремль открыт для туристов круглосуточно, на входе можно купить единый билет во все музеи кремля за сравнительно небольшую плату.
Помимо музеев, в кремлёвские стены заключены удивительные здания – Манеж, Архиерейский дом, мечеть Кул-Шариф, Спасо-преображенский монастырь, дворцы и храмы.
Парк «Калейдоскоп»
В семейных поездках дети не всегда готовы оценить архитектуру и музейные залы. Вознаградить их можно, отведя в выдающееся детское пространство – парк «Калейдоскоп». Основанный ещё в Советском Союзе на улице Сыртланова, он был типичен до скуки, пока не преобразился в 2017-м году.
Сейчас в парке можно найти игровые площадки на любой вкус и возраст, комплексы «Лабиринт» и «Логово дракона», спортивные объекты, велодорожки, уютные уголки для утомлённых родителей. К парку примыкают благоустроенный санузел, комната матери и ребёнка, несколько кафе.
Старая Татарская слобода
Южная часть Вахитовского района Казани по значимости не уступает кремлю. Здесь находится масштабный ансамбль, состоящий из татарских купеческих домов, мечетей, церквей и площадей. Гуляя здесь, можно почувствовать себя в прошлом. Определённый колорит слободе придаёт исключительно татарское население, которое было выселено сюда Иваном Грозным.
Для визита в слободу можно оплатить полуторачасовую экскурсию. Это позволит узнать все местные тайны и насладиться осознанной прогулкой. Самостоятельные посещения тоже не возбраняются.
Скульптурный кот
Умилительные фото на память для семей, пар и компаний можно сделать возле Казанского кота – самой задорной «визитной карточки» города. Скульптура уютно разлеглась на улице Баумана, в её середине. Этот кот – собирательный образ излюбленных персонажей сказок и былин. Вид имеет сытый, ленивый и расслабленный. Возлежит котяра на восточной кушетке с навесом. Вся композиция выполнена в тонах потемневшего серебра.