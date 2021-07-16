Что посмотреть в Казани за 2 дня?
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Что посмотреть в Казани за 2 дня?

6:00:577/16/2021,Ирина НоваяФото: pixabay
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Провести выходные в Казани – прекрасный выбор для жителей ближних и дальних федеральных округов. Постараемся перечислить интересные места Казани, которых хватит на двухдневный визит.

Казань считается одним из городов всемирного наследия ЮНЕСКО, на осмотр всех её достопримечательностей вряд ли хватит недели
Казань считается одним из городов всемирного наследия ЮНЕСКО, на осмотр всех её достопримечательностей вряд ли хватит недели

Казань называют третьей столицей России, и своё название она оправдывает. Город расположен на слиянии рек Волги и Казанки, здесь живут больше 1,2 миллионов россиян. Казань считается одним из городов всемирного наследия ЮНЕСКО, на осмотр всех её достопримечательностей вряд ли хватит недели.

Провести выходные в Казани – прекрасный выбор для жителей ближних и дальних федеральных округов. Постараемся перечислить интересные места Казани, которых хватит на двухдневный визит.

Казанский кремль

Историческое сердце города, где собраны архитектурные памятники, среди которых часть восходит к XII веку. Здесь можно увидеть кладки всех трёх городищ, ушедших в далёкое прошлое. Расположение кремля – самое живописное, на высоком мысу левобережья Казанки.

Если посмотреть на Казанский кремль сверху, можно увидеть очерчивающий холм вытянутый многоугольник, касающийся площадей имени 1-го мая, Дворцовой и Тысячелетия.

В кремле когда-то было 13 башен, но целыми сохранились лишь 8. Кремль открыт для туристов круглосуточно, на входе можно купить единый билет во все музеи кремля за сравнительно небольшую плату.

Помимо музеев, в кремлёвские стены заключены удивительные здания – Манеж, Архиерейский дом, мечеть Кул-Шариф, Спасо-преображенский монастырь, дворцы и храмы.

Парк «Калейдоскоп»

В семейных поездках дети не всегда готовы оценить архитектуру и музейные залы. Вознаградить их можно, отведя в выдающееся детское пространство – парк «Калейдоскоп». Основанный ещё в Советском Союзе на улице Сыртланова, он был типичен до скуки, пока не преобразился в 2017-м году.

Сейчас в парке можно найти игровые площадки на любой вкус и возраст, комплексы «Лабиринт» и «Логово дракона», спортивные объекты, велодорожки, уютные уголки для утомлённых родителей. К парку примыкают благоустроенный санузел, комната матери и ребёнка, несколько кафе.

Старая Татарская слобода

Южная часть Вахитовского района Казани по значимости не уступает кремлю. Здесь находится масштабный ансамбль, состоящий из татарских купеческих домов, мечетей, церквей и площадей. Гуляя здесь, можно почувствовать себя в прошлом. Определённый колорит слободе придаёт исключительно татарское население, которое было выселено сюда Иваном Грозным.

Для визита в слободу можно оплатить полуторачасовую экскурсию. Это позволит узнать все местные тайны и насладиться осознанной прогулкой. Самостоятельные посещения тоже не возбраняются.

Скульптурный кот

Умилительные фото на память для семей, пар и компаний можно сделать возле Казанского кота – самой задорной «визитной карточки» города. Скульптура уютно разлеглась на улице Баумана, в её середине. Этот кот – собирательный образ излюбленных персонажей сказок и былин. Вид имеет сытый, ленивый и расслабленный. Возлежит котяра на восточной кушетке с навесом. Вся композиция выполнена в тонах потемневшего серебра.

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