Метеорологическая обстановка от МЧС на 16 июля 2021 года в Бердске: переменная облачность, в отдельных районах небольшие, по северо-западу местами умеренные дожди. При прояснениях туманы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха +7, +12°С, днем +14, +19°С, местами до +24°С.Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Сюрпризы погоды 16 июля в Бердске: что нас ждет - гроза или жара
6:45:527/16/2021
Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
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