Сюрпризы погоды 16 июля в Бердске: что нас ждет - гроза или жара
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Сюрпризы погоды 16 июля в Бердске: что нас ждет - гроза или жара

6:45:527/16/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Температура воздуха +7, +12°С, днем +14, +19°С, местами до +24°С
Температура воздуха +7, +12°С, днем +14, +19°С, местами до +24°С
Метеорологическая обстановка от МЧС на 16 июля 2021 года в Бердске: переменная облачность, в отдельных районах небольшие, по северо-западу местами умеренные дожди. При прояснениях туманы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха +7, +12°С, днем +14, +19°С, местами до +24°С.
Предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях: опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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