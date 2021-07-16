Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 июля 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 16 июля 2021 в России и мире

7:40:357/16/2021Фото: pxhere
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 16 июля 2021 года.

повар
16 июля - День личного повара

• День вкусной еды
• День рисования на асфальте
• Всемирный день змеи (World Snake Day)
• День благодарности морской свинке (Guinea Pig Appreciation Day)
• День памяти благоверных князей Василия и Константина Ярославских
• День памяти святых мучеников Мокия и Марка
• Международный день дрэг-квина (International Drag Day)
• День памяти мученика Иакинфа Римского
• День дыни - Украина
• День бухгалтера и аудитора - Украина
• День водопадов (Fallens Dagar) - Швеция
• День инженера - Гондурас
• День духовной любви, Праздник «Гергетоба» - Грузия
• День кукурузных оладьев (National Corn Fritters Day) - США
• День свежего шпината (Fresh Spinach Day) - США
• День пожилых женщин (Unaine Day) - Кирибати
• День памяти жертв холокоста - Франция
• Гентский фестиваль (Gentse Feesten) - Бельгия
• Музыкальный фестиваль в Вербье (Verbier Festival) - Швейцария
• День личного повара (National Personal Chef Day) - США
• Праздник девы Кармен (Fiesta de la Virgen del Carmen) - Перу
• День Пресвятой Девы Марии с горы Кармель (Feast of Out Lady of Mount Carmel) - Чили
• День Ла-Паса (La Paz Day) - Боливия
• День передачи островов Мануа (Manu`a Cession Day) - Американское Самоа
• Фестиваль «Кадырга» (Kadirga Festival) - Турция
• День «Шоу Кэтрин» (Katherine Show Day) - Австралия
• Именины у Филиппа, Анатолия, Василия, Константина, Александра
• Маков день (Стожары, Мокий и Демид)

Важные события

1652 в Москву перенесены мощи святого мученика митрополита Филиппа, выступавшего в своё время против политики опричнины Ивана Грозного и попавшего за это в опалу.
1795 Екатерина II учредила Волынскую губернию.
1819 началась кругосветная экспедиция шлюпов «Восток» и «Мирный» под командованием М. П. Лазарева и Ф. Ф. Беллинсгаузена.
1844 вдова А. С. Пушкина Наталья Пушкина вторично вышла замуж (за генерала П. Ланского).
1877 первый финал теннисного турнира в Уимблдоне. Победителем стал Спенсер Гор.
1896 первый русский автомобиль был представлен публике на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде, за рулем которого были его создатели – отставной лейтенант русского военно-морского флота Евгений Яковлев и хозяин каретных мастерских Петр Фрезе.
1917 началось Июльское восстание в Петрограде – по призыву анархистов солдаты 1-го пулеметного полка приняли постановление о немедленном вооружённом восстании
1919 белые войска под командованием генерала Деникина заняли Херсон.
1920 отмена блокады Советской России Антантой.
1925 первый полёт дирижабля «Московский химик-резинщик» конструкции Н. В. Фомина.
1932 столица Донецкой области перенесена из Артёмовска (ныне Бахмут) в Сталино (ныне Донецк).
1944 в освобождённом Минске прошёл Партизанский парад.
1956 Карело-Финская ССР преобразована в Карельскую АССР (ныне Республика Карелия в составе РФ).
1972 Олег Блохин дебютировал в сборной СССР (товарищеский матч с Финляндией).
1992 Верховный Совет Российской Федерации принял постановление «О реабилитации казачества».
2000 принято решение об увеличении числа доменов Интернета.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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