Какой сегодня церковный праздник 16 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 16 июляПеренесение мощей святителя Филиппа (Колычева), митрополита Московского и всея России, чудотворца
Мученика Иакинфа Римского
Благоверных князей Василия и Константина Ярославских
Святителя Василия, епископа Рязанского
Преподобных Анатолиев Печерских
Преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских
Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского
Преподобного Никодима Кожеезерского
Народные праздники
Мокий и Марк, Стожары
В православной церкви в этот день чтут память мучеников Мокия и Марка.
Вторую часть названия праздник получил в честь Плеяды – скопления небесных светил в созвездии Тельца, которые в это время становятся хорошо видимыми. Древние славяне называли их Стожарами.
В этот день принято заготавливать сено и собирать мак.
Этот праздник считается благоприятным для охоты. Охотники устраивают застолья, хвастаются добычей и рассказывают интересные истории.
Хороший урожай щавеля предвещает теплую зиму.
Строго запрещалось сегодня много болтать, готовить выпечку с маком, изготавливать талисманы и обереги, а также начинать новые дела.
Приметы
- Если комары и мошкара вьются кругами, в ближайшие семь суток будет стоять хорошая погода.
- Лошадь храпит к ненастью, фыркает – к теплу, ржет – к дождю.
- Собака роет землю, катается по ней, отказывается от пищи и много спит – к затяжной непогоде.
- Много комаров в воздухе – к ясной погоде.
- Убывает вода в реках и колодцах – к вёдру.
Источник: my-calend