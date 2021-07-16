Россиянам назван срок полета в отпуск после вакцинации от коронавируса вторым компонентом
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Россиянам назван срок полета в отпуск после вакцинации от коронавируса вторым компонентом

5:07:277/16/2021Фото: Flickr
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По словам специалиста, через полгода после вакцинации можно ее повторить.

Отдыхать с антителами советуют медики россиянам

Врач Бунова напоминает россиянам, что в отпуск желательно отправляться не ранее 21 дня после введения второго компонента прививки от коронавируса.

Только через такой промежуток времени сформировываются антитела к коронавирусу в организме привитого человека. Об этом рассказывает Светлана Бунова - руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра в интервью для "ПРАЙМ".

Ехать в отпуск желательно тогда, когда организм полностью готов противостоять коронавирусу, поэтому те, кто сейчас сделают прививки, могут уже осенью отправляться на отдых.

- Если вы уже сделали первую прививку, то не забудьте о втором компоненте. В сложной эпидобстановке, которая сложилась сейчас, ревакцинацию можно проводить уже через полгода, причем независимо от уровня антител, - поясняет Бунова.

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