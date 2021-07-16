Россиянам назван срок полета в отпуск после вакцинации от коронавируса вторым компонентом

Врач Бунова напоминает россиянам, что в отпуск желательно отправляться не ранее 21 дня после введения второго компонента прививки от коронавируса.
Только через такой промежуток времени сформировываются антитела к коронавирусу в организме привитого человека. Об этом рассказывает Светлана Бунова - руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра в интервью для "ПРАЙМ".
Ехать в отпуск желательно тогда, когда организм полностью готов противостоять коронавирусу, поэтому те, кто сейчас сделают прививки, могут уже осенью отправляться на отдых.
- Если вы уже сделали первую прививку, то не забудьте о втором компоненте. В сложной эпидобстановке, которая сложилась сейчас, ревакцинацию можно проводить уже через полгода, причем независимо от уровня антител, - поясняет Бунова.