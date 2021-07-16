Неблагоприятные дни для стрижек и окрашиваний в июле 2021 года: Когда можно записаться в салон?
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Неблагоприятные дни для стрижек и окрашиваний в июле 2021 года: Когда можно записаться в салон?

9:20:587/16/2021Фото: pxhere
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Перед тем, как записаться к мастеру в салон, сверьтесь с лунным календарем. Не во все дни стрижка и окрашивание благоприятны.

салон
Лучше избегать записи к парикмахеру в неблагоприятные дни

16 июля

Этот день считается крайне неблагоприятным для такого вмешательства в здоровье ваших волос, как стрижка либо окрашивание. Это может привести к возникновению проблем со здоровьем и внешним видом ваших волос. Ваши рабочие дела тоже могут застопориться.

17 июля

Как стрижка, так и окрашивания, сегодня будут очень благоприятны для ваших волос. Можно экспериментировать с цветом, заниматься лечением волос а также их наращиванием. Любые вмешательства подарят здоровья вам.

18 июля

Стрижка и окрашивание сегодня будут очень неблагоприятно. Они могут заметно повредить структуру волос, а кого может притянуть болезнь.

19 июля

Для стрижки этот день совершенно не подходит, это может ухудшить состояние и внешний вид ваших волос. Полезным будет окрашивание натуральными красителями, оно поможет усилить ваш иммунитет.

20 июля

Очень благоприятный день для любых стрижек, как коротких так и для обычного подравнивания кончиков, а также для окрашивания волос. Для цвета лучше выбирать золотые и медные оттенки, они могут привлечь к вам финансы. Стрижка усилит вашу интуицию.

21 июля

Стрижка в этот день точно будет неблагоприятной, чего нельзя сказать об окрашивании натуральными красителями. Они существенно укрепят ваше положение на рабочем месте.

22 июля

Сегодня день подходит для любых стрижек, однако от окрашивания волос лучше совсем отказаться.

23 июля

Сегодня очень благоприятный день для, того чтобы окрасить ваши волосы в любой цвет, который вам нравится. Это поможет укрепить ваше финансовое положение. Не выбирайте агрессивную краску.

24 июля

От стрижки и окрашивания химическими красками сегодня лучше отказаться. Если очень хочется поменять цвет, можно воспользоваться натуральными красителями.

25 июля

Для стрижки этот день совершенно не подходящий. Если решите окрашивать волосы, выбирайте темные оттенки.

26 июля

Стричься сегодня неблагоприятно, это может затормозить развитие какого-то вашего дела, которым вы занимаетесь на работе. Если решили окрашивать волосы, выбирайте светлые или медные оттенки.

27 июля

Стрижки и окрашивания сегодня лучше отказаться. Это не будет способствовать вашему благополучию.

28 июля

Сегодня день благоприятен как для стрижки, так и для окрашивания волос. Если выберите в качестве краски натуральные красители, усилите ваше положение на рабочем месте.

29 июля

Результат стрижки и окрашивания сегодня вас совсем не удовлетворит, а потому откажитесь от вмешательства в здоровье ваших волос.

30 июля

Очень хороший день для того чтобы подстригать волосы, ровнять кончики, а также окрашивать волосы. Для окрашивания лучше выбирать светлые или медные оттенки.

31 июля

Сегодня лучше посвятить время лечению волос. Если всё же решитесь на окрашивание, выбирайте натуральные оттенки. Резко менять имидж не рекомендуется.

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