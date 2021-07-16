Что можно и нельзя делать в саду и огороде 17-18 июля 2021 года в знаке Весов и Скорпиона?
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Что можно и нельзя делать в саду и огороде 17-18 июля 2021 года в знаке Весов и Скорпиона?

8:20:147/16/2021Фото: pxhere
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В эти выходные Луны будет в растущем состоянии, однако список разрешенных и запрещенных дел будет отличаться - из-за разных знаков зодиака, через которые она проходит.

клубника
В воскресенье можно убрать ненужные усы у клубники

17 июля, суббота

Знак Весов, в котором сегодня расположилось растущая луна, относится к знакам средней плодородности. Из запрещённых видов работ сегодня работы по борьбе с болезнями и вредителями с применением химии, не разрешается также прививать плодовые деревья.

Для садоводов у нас хорошие новости. Этот день отлично подходит для посадки всех видов цветов и укоренения черенков. Сегодня можно заняться кустами земляники и клубники. Если вам нужно размножение кустов, можно укоренить усы. Если усы не нужны, можно смело их вырезать.

В огороде сегодня благоприятна посадка картофеля для сбора его вторым урожаем. Благоприятен также посев любой зелени, салатов. Сегодня можно высадить в теплицу для осеннего доращивания новую рассаду огурцов и цветной капусты. Можно убрать пасынки на томатах. Если у вас уже созрел озимый чеснок и лук, можно их выкопать для просушки и уборки на хранение. Хорошо сегодня проводить подкормку овощей.

18 июля, воскресенье

Знак Скорпиона, в которой сегодня перешла растущая луна, является очень плодородным, а потому любые работы в огороде сегодня будут очень благоприятными.

Сегодня хорошо заниматься посевом сидератов и стрижкой газона. Можно бороться с болезнями и вредителями при помощи химии. Из подкормок сегодня благоприятно внесение как органических, так и минеральных видов. Любители цветов сегодня могут сажать многолетние и клубнелуковичные цветы.

В огороде и в теплице сегодня можно высаживать любые овощи, особенно пасленовые культуры. Также благоприятен день для посадки в теплице рассады огурцов, а также цветной капусты и кольраби для сбора их поздней осенью. Поливы и рыхление земли сегодня также благоприятны.

Из запрещенных видов работ сегодня уборка корнеплодов для длительного хранения. Нельзя заниматься пасынкованием и обрезками.

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