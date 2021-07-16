Что можно и нельзя делать в саду и огороде 17-18 июля 2021 года в знаке Весов и Скорпиона?

17 июля, суббота
Знак Весов, в котором сегодня расположилось растущая луна, относится к знакам средней плодородности. Из запрещённых видов работ сегодня работы по борьбе с болезнями и вредителями с применением химии, не разрешается также прививать плодовые деревья.
Для садоводов у нас хорошие новости. Этот день отлично подходит для посадки всех видов цветов и укоренения черенков. Сегодня можно заняться кустами земляники и клубники. Если вам нужно размножение кустов, можно укоренить усы. Если усы не нужны, можно смело их вырезать.
В огороде сегодня благоприятна посадка картофеля для сбора его вторым урожаем. Благоприятен также посев любой зелени, салатов. Сегодня можно высадить в теплицу для осеннего доращивания новую рассаду огурцов и цветной капусты. Можно убрать пасынки на томатах. Если у вас уже созрел озимый чеснок и лук, можно их выкопать для просушки и уборки на хранение. Хорошо сегодня проводить подкормку овощей.
18 июля, воскресенье
Знак Скорпиона, в которой сегодня перешла растущая луна, является очень плодородным, а потому любые работы в огороде сегодня будут очень благоприятными.
Сегодня хорошо заниматься посевом сидератов и стрижкой газона. Можно бороться с болезнями и вредителями при помощи химии. Из подкормок сегодня благоприятно внесение как органических, так и минеральных видов. Любители цветов сегодня могут сажать многолетние и клубнелуковичные цветы.
В огороде и в теплице сегодня можно высаживать любые овощи, особенно пасленовые культуры. Также благоприятен день для посадки в теплице рассады огурцов, а также цветной капусты и кольраби для сбора их поздней осенью. Поливы и рыхление земли сегодня также благоприятны.
Из запрещенных видов работ сегодня уборка корнеплодов для длительного хранения. Нельзя заниматься пасынкованием и обрезками.