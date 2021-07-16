"Курьер.Среда.Бердск" сегодня - 18 лет: спасибо всем, что мы есть
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"Курьер.Среда.Бердск" сегодня - 18 лет: спасибо всем, что мы есть

11:50:177/16/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ощущение нужности нашим читателям вселяет силу идти дальше, несмотря на самые разные коронавирусные ограничения и их финансовые последствия. Мы очень благодарны вам, дорогие читатели, за сопричастность и эту самую нужность.

18 июля 2021 года "Курьер. Среда. Бердск" отмечает свое 18-летие

«Курьер. Среда. Бердск» стал взрослым. 16 июля 2021 года изданию исполнилось 18 лет.
Пандемия нам мешает сегодня встречаться лицом к лицу, но наши чаты, вотсапы, телефоны, как и раньше, открыты для общения, обсуждения – с бердчанами, искитимцами, жителями других городов России, которые все чаще пишут нам о своих бедах. И по мере своих небольших сил мы продолжаем работать, поднимая важные для города в целом или отдельного человека, проблемы.

Ощущение нужности нашим читателям вселяет силу идти дальше, несмотря на самые разные коронавирусные ограничения и их финансовые последствия. Мы очень благодарны вам, дорогие читатели, за сопричастность и эту самую нужность.

Мы признательны нашим партнерам, кто все эти годы идет вместе с нами. Особые слова благодарности хотим сказать нашим рекламодателям, понявшим, что «Курьер. Среда. Бердск» - это именно та площадка, которая помогает развиваться бизнесу благодаря огромной аудитории и авторитету.

Низкий поклон благотворителям, которые всегда откликаются на истории тех, кому нужна помощь: будь то новогодние подарки брошенным детям или покупка коляски для инвалида, сбор денег на лекарства или продуктовые наборы для попавших в сложное положение семей.

Спасибо всем, кто работает в издательском доме, тем, кто уже не работает с нами. Каждый из них внес свою лепту в наше взросление, а так же вынес – опыт и профессионализм.

Спасибо врагам - явным и тайным, ведь если вы есть, то значит, мы на правильном пути, и вы даете нам стимул держать себя в тонусе и не дремать, а еще периодически веселить нас!

Сегодняшние курьеровцы – гармоничное сочетание опытных сотрудников и тех, кто встал на стезю журналистики недавно. Поэтому у нас получилась команда прекрасной преемственности: у нас есть, кому передавать опыт и есть те, кто неравнодушно берет на вооружение наши ценности – честность по отношению к читателям и героям, важность жизни простого человека, вера в то, что правда всегда побеждает. Рано или поздно, но побеждает!

Мы от всей души поздравляем самих себя и своих читателей с нашим совершеннолетием! У нас вся жизнь впереди. Всем желаем процветания, личного счастья и свершения намеченных планов.

С любовью к читателям, курьеровцы

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