Яростная магнитная вспышка в конце июля 2021: Как подготовиться метеопатам и что нужно иметь в аптечке?

29 июля 2021 года метеозависимым людям предстоит пережить последний сильный удар второго месяца лета. Мощность бури составит 4-5 баллов, продлится она ровно сутки.
Всего врачи разделяют три вида метеозависимости.
Метеоневрозами страдают очень впечатлительные люди, которые не имеют серьезных проблем со здоровьем, но очень плохо ощущают себя в периоды магнитных бурь. Это обусловлено тем, что они очень чувствительны к получаемой информации. Попросту говоря, они сами себя "накручивают" и вводят в состояние стресса.
Метеозависимостью называется восприимчивость к магнитным бурям у тех людей, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной системами. Туда же можно отнести людей с заболеваниями суставов, которые на перемену погоды начинают сильно болеть.
Третий тип это метеопатия. Эти люди также не имеют выраженных хронических заболеваний, однако очень остро воспринимают любые перемены погоды и геомагнитные колебания.
При подготовке к магнитным бурям людям, страдающим метеоневрозами, достаточно пропить курс успокоительных средств, которые можно приобрести в аптеке без рецепта. Чаще всего это легкие растительные препараты (настойка валерианы или пустырника) - они помогут успокоить возбужденную нервную систему. Рекомендуется оградить себя от стрессов, и пытаться сохранять хорошее расположение духа.
Метеозависимым людям с хроническими заболеваниями рекомендуется не допускать обострения имеющихся болезней. Желательно постоянно по схеме принимать те лекарственные препараты, которые вам выписаны вашим лечащим врачом. Если в период магнитных бурь обострение ваших заболеваний происходит очень выраженно, то нужно посетить врача и посоветоваться с ним об увеличении дозы препаратов в такие неблагоприятные дни.
Метеопатам рекомендуется приблизить свой образ жизни к максимально здоровому, а также им не повредит прием успокоительных препаратов на растительной основе.
Абсолютно всем людям, страдающим от перемены погоды, а также от возникновения магнитных бурь, рекомендуется придерживаться правильного питания, регулярно заниматься лёгкими видами спорта, а также заниматься водными процедурами.
Благоприятным будет регулярное посещение бассейна, гимнастика по утрам, обливание прохладной или холодной водой или принятие контрастного душа. Питание сделайте себе более лёгким, исключите тяжелую и жирную пищу, совсем откажитесь от кофе и крепкого чая, а также от алкоголя.
Постарайтесь совершать пешеходные прогулки длительностью не менее часа. Лучше гулять вечером перед сном для более крепкого засыпания и качественного сна.
В дни магнитных бурь постройте свой график работы так, чтобы у вас были периоды для отдыха.