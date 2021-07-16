Сильная магнитная буря 16 июля 2021: Что ждать метеопатам в день активного Солнца

Июль 2021 года отличился периодом сильных вспышек на Солнце. В июле было и ещё ожидается несколько дней, когда солнечная активность будет достигать очень высокого уровня, а завершится цикл геомагнитной активности 29 июля. В этот день на Земле ожидается сильная магнитная буря, которая вызовет не только ухудшение самочувствия, но и серьезные расстройства нервной системы и психики человека. В конце июля у людей могут быть серьезные нервные срывы, перепады настроений от агрессии до депрессии. Солнечная активность июля ставит под удар людей с болезнями сердца и сосудов. Головные боли, головокружения, нарушения сна не исключены в этот период. Магнитная буря может стать причиной серьезных приступов тахикардии, в последние дни июля метеопаты и люди с хроническими заболеваниями могут ощущать слабость, упадок сил, боли в суставах.
16 июля 2021 года специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца дают прекрасный прогноз для метеопатов. С начала суток и до 18 часов в магнитном поле Земли нет заметных возмущений. Полный покой. С 18 часов и до полуночи небольшие возмущения силой 2 балла вряд ли будут заметны даже метеочувствительными людьми. Это прекрасный день, когда можно заниматься делами без оглядки на космическую погоду. Поездки, серьезные переговоры, сложные решения - всё пройдет без осложнений. В дни, когда в магнитосфере Земли царит “штиль”, можно переделать много дел, потому что спокойная атмосфера никак не помешает работе. Организм человека и психика будут работать стабильно и без внешнего влияния.
Какие рекомендации дают врачи на время магнитных бурь?
Выполняя эти простые правила, метеопаты легко переживут время солнечной активности. При этом значительно улучшат качество своей жизни:
1.Соблюдение режима дня, полноценный сон, спокойные прогулки на свежем воздухе. Правильное питание, исключение вредных для печени и желудка тяжелых продуктов. Хорошо, если вы сможете отказаться не только от курения и алкоголя, но и кофе и крепкого чая. Не будет лишним выполнение физических упражнений утром, закаливание организма, водные и воздушные процедуры.
2.Не вмешивайтесь в конфликты, не начинайте и гасите ссоры. Постарайтесь эмоционально сохранять спокойствие. Больше улыбайтесь.
3.Людям с хроническими заболеваниями необходимо контролировать давление и следить за своим самочувствием. Приготовьте необходимые лекарства заранее. Следите за состоянием здоровья окружающих, возможно, кому-то может понадобится ваша помощь.
Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Валерия Петровна, 53 года:
- Плохо сплю, полночи ворочаюсь. Утром чувствую себя разбитой. Сильно болит голова. Частые головокружения и тошнота. Давление скачет. Слабость.
Ольга Сергеевна, 58 лет:
- Болит сильно голова. Расстраиваюсь по пустякам, нервничаю и злюсь сама на себя. Сердце болит. Ничего не хочу, всё злит.
Анна Владимировна, 52 года:
- Возникают проблемы с дыханием, не хватает воздуха, задыхаюсь. Душно, постоянно хочу открыть окна, даже если они открыты. Проблемы со сном. Часто просыпаюсь, снятся кошмары и ужасы, даже кричу во сне. Давление резко растет.