Как снять порчу?
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Как снять порчу?

6:20:367/16/2021Фото: Piqsels
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Для проведения ритуала вам понадобится белое свежее куриное яйцо из-под курицы, не магазинное, и две церковных свечи.

магия
Снять порчу можно попробовать самостоятельно

Наверное не стоит объяснять, что порча на человеке способна принести ему серьёзный вред. Как в плане здоровья, так и в любой другой сфере его жизни. Если вы уже точно знаете, что вы подверглись чему-то тёмному магическому воздействию, мы расскажем вам о рабочем способе снятия порчи самостоятельно в домашних условиях.

Выкатывание порчи яйцом

Этот способ нельзя назвать абсолютно радикальным, поскольку после него всё равно нужно будет проводить энергетическую чистку биополя человека. Однако в качестве скорой помощи он очень даже подходит.

Провести этот ритуал нужно 10-15 раз, но самые тяжелые тяжёлые это первые три раза. Выкатывание всегда проводится только на убывающей луне,  а лучшее время для занятия этим делом - раннее утро.

Для проведения ритуала вам понадобится белое свежее куриное яйцо из-под курицы, не магазинное. Яйцо нужно тщательно помыть под проточной водой. Также вам нужно будет приобрести пару свечей из церкви.

Выберите человека, которому вы очень доверяете, для того чтобы он помог вам с проведением обрядов. Поставьте на стол в комнате иконы, которые есть в вашем доме и зажгите пару свечей, которые вы приобрели в церкви.

Вам нужно лечь на кровать, а вашему помощнику прокатывать яйцо по всему вашему телу от кончиков головы до кончиков пяток. Он должен постоянно читать "Отче наш". Проводите ритуал 10-15 минут. Затем разбейте яйцо в миску с водой.

Если желток не растёкся, значит ритуал прошел успешно. Если желток расплылся в воде, ритуал нужно повторять.

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От редакции

Как вы поняли, что на вас есть порча?

Аноним, 16 июля 2021 10:38:14
Разве английские учёные выяснившие чт оот вакцинации безостановочно растёт грудь ещё не выяснили что вакцинация возможно ещё и порчу и сглаз снимает и возможно от дурного глаза помогает?
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