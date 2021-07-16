Как попросить помощи на поступление в вуз у святого покровителя всех учащихся чудотворца Сергия Радонежского 18 июля
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Как попросить помощи на поступление в вуз у святого покровителя всех учащихся чудотворца Сергия Радонежского 18 июля

5:20:417/16/2021Фото: Татарстанская митрополия
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Молитва святому поможет обрести молодому человеку уверенность в себе и достойно пройти вступительные испытания.

икона
Молитва этому святому помогает обрести уверенность в себе

Преподобного святого Сергия Радонежского православная церковь почитает дважды в году 18 июля и 8 октября.

Этому святому чаще всего молятся с просьбами о получении помощи в учебе, в успешной сдаче экзаменов, о помощи при поступлении в образовательные учреждения, а также в поиске новой работы.

Летом обращения к нему становится особенно актуальными, поскольку после окончания школы многие молодые люди стремятся поступить в вузы.

Молитва святому, конечно-же, не добавит новых знаний, однако она поможет обрести молодому человеку уверенность в себе и достойно пройти вступительные испытания.

Для того чтобы обратиться к нему, желательно поставить свечку перед его иконой. Молитву нельзя читать про себя, она произносится шёпотом. При чтении молитвы нужно быть очень искренним, настолько, чтобы слова шли из самого сердца. Очень важно верить в то, что положительные изменения в вашей жизни обязательно наступят.

Молитва


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