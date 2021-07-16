Как поддержать организм во время активных магнитных вспышек? Все даты магнитных бурь на август 2021

Заблаговременные прогнозы и расписание магнитных бурь на предстоящий месяц помогают метеозависимым людям объективно оценить все неблагоприятные последствия, которые им предстоит пережить. Уже сделаны прогнозы на август 2021 года и сегодня мы вас с ними знакомим.
Из-за недавно возросшей активности Солнце высказывались предположения о том, что будет усиление магнитных бурь в ближайшее время. Август станет тем самым тяжелым месяцем для метеозависимых, поскольку в нём ожидается 6 неблагоприятных периодов: от слабых до самых мощных возмущений.
Самые первые колебания ожидаются в период 2 и 3 августа. Они не окажут очень сильного ущерба для здоровья метеозависимых людей, однако пострадать могут люди страдающие гипертонией, серьезными заболеваниями сердца и сильными метеоневрозами.
Вторая магнитная буря ожидается 10 августа. Под ударом окажутся люди, страдающие вегетососудистой дистонией, гипертонией, недавно перенесшие инсульты и инфаркты. Предлагается особенно следить за уровнем давления и пульсом, а также не пропускать приёма лекарственных препаратов, которые назначил вам врач.
13 и 14 августа ухудшение самочувствия заметят особо метеозависимые люди, для которых даже небольшие вспышки оказываются неприятными.
Самая длительная и мощная буря августа пройдет с 16 по 20 число включительно. В это время во многих регионах России ожидается сильная жара, что в сочетании с колебаниями геомагнитного поля Земли может вызвать серьезные проблемы со здоровьем как у метеозависимых, так и у здоровых людей.
Магнитные колебания будут очень мощными, не исключается возникновение сбоя в работе электроприборов, радио и мобильной связи. К этому времени предлагается готовиться заблаговременно, проверить наличие необходимых вам лекарственных препаратов, можно приобрести растительные успокоительные средства, а если вам не удаётся таким образом успокоить вашу нервную систему, можно получить дополнительный рецепты у вашего врача, если он сочтет это целесообразным.
Последний удар в августе ожидается 29 числа - магнитная буря будут средней степени тяжести.
Людям, страдающим от магнитных бурь, предлагается уже сейчас задуматься о вашем ритме жизни. Измените ваше питание, займитесь лёгкими видами спорта. Будет очень хорошо для ваших сосудов и сердца посещать регулярно бассейн. Откажитесь от вредных привычек, начините вечерами выходить на часовые прогулки. Постарайтесь высыпаться и не перегружать себя усиленными физическими нагрузками. Максимально оградите себя от стрессовых ситуаций и берегите себя.