Как поддержать организм во время активных магнитных вспышек? Все даты магнитных бурь на август 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как поддержать организм во время активных магнитных вспышек? Все даты магнитных бурь на август 2021

3:20:117/16/2021Фото: pxhere
0

Из-за недавно возросшей активности Солнце высказывались предположения о том, что будет усиление магнитных бурь в ближайшее время.

солнце
Август будет очень тяжелым для метеопатов

Заблаговременные прогнозы и расписание магнитных бурь на предстоящий месяц помогают метеозависимым людям объективно оценить все неблагоприятные последствия, которые им предстоит пережить. Уже сделаны прогнозы на август 2021 года и сегодня мы вас с ними знакомим.

Из-за недавно возросшей активности Солнце высказывались предположения о том, что будет усиление магнитных бурь в ближайшее время. Август станет тем самым тяжелым месяцем для метеозависимых, поскольку в нём ожидается 6 неблагоприятных периодов: от слабых до самых мощных возмущений.

Самые первые колебания ожидаются в период 2 и 3 августа. Они не окажут очень сильного ущерба для здоровья метеозависимых людей, однако пострадать могут люди страдающие гипертонией, серьезными заболеваниями сердца и сильными метеоневрозами.

Вторая магнитная буря ожидается 10 августа. Под ударом окажутся люди, страдающие вегетососудистой дистонией, гипертонией, недавно перенесшие инсульты и инфаркты. Предлагается особенно следить за уровнем давления и пульсом, а также не пропускать приёма лекарственных препаратов, которые назначил вам врач.

13 и 14 августа ухудшение самочувствия заметят особо метеозависимые люди, для которых даже небольшие вспышки оказываются неприятными.

Самая длительная и мощная буря августа пройдет с 16 по 20 число включительно. В это время во многих регионах России ожидается сильная жара, что в сочетании с колебаниями геомагнитного поля Земли может вызвать серьезные проблемы со здоровьем как у метеозависимых, так и у здоровых людей.

Магнитные колебания будут очень мощными, не исключается возникновение сбоя в работе электроприборов, радио и мобильной связи. К этому времени предлагается готовиться заблаговременно, проверить наличие необходимых вам лекарственных препаратов, можно приобрести растительные успокоительные средства, а если вам не удаётся таким образом успокоить вашу нервную систему, можно получить дополнительный рецепты у вашего врача, если он сочтет это целесообразным.

Последний удар в августе ожидается 29 числа - магнитная буря будут средней степени тяжести.

Людям, страдающим от магнитных бурь, предлагается уже сейчас задуматься о вашем ритме жизни. Измените ваше питание, займитесь лёгкими видами спорта. Будет очень хорошо для ваших сосудов и сердца посещать регулярно бассейн. Откажитесь от вредных привычек, начините вечерами выходить на часовые прогулки. Постарайтесь высыпаться и не перегружать себя усиленными физическими нагрузками. Максимально оградите себя от стрессовых ситуаций и берегите себя.

Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Максакова в купальнике поразила поклонников
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Умерла, спасая семью: Агуповой было всего 36
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Умерла, спасая семью: Агуповой было всего 36
«Только молитвы могут помочь»: Директор МакSим сделала заявление
Максакова выставила в сеть фото в белом бикини
Названы «железные» основания для отказа от вакцинации от COVID
магнитная бурярекомендацииметеозависимостьпрогноз на месяц
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чем вы сбиваете высокое давление?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как поддержать организм во время активных магнитных вспышек? Все даты магнитных бурь на август 2021
3:20:11 7/16/2021
Как поддержать организм во время активных магнитных вспышек? Все даты магнитных бурь на август 2021
Дата и время прощания с Петром Мамоновым в Донском монастыре в Подмосковье
3:17:07 7/16/2021
Дата и время прощания с Петром Мамоновым в Донском монастыре в Подмосковье
Столото в тираже 451 «Жилищной лотереи» 18 июля 2021 разыграет 800 млн, 30 домов и 3 коттеджа в Крыму
3:08:31 7/16/2021
Столото в тираже 451 «Жилищной лотереи» 18 июля 2021 разыграет 800 млн, 30 домов и 3 коттеджа в Крыму
В России продлили срок замены паспортов до 90 дней
3:04:38 7/16/2021
В России продлили срок замены паспортов до 90 дней
Столото в тираже 1397 «Русского лото» 18 июля 2021 разыграет 800 млн и 100 наборов техники
3:02:24 7/16/2021
Столото в тираже 1397 «Русского лото» 18 июля 2021 разыграет 800 млн и 100 наборов техники
Губернатор Андрей Травников потребовал в кратчайшие сроки устранить дорожные дефекты на объектах БКД
2:53:41 7/16/2021
Губернатор Андрей Травников потребовал в кратчайшие сроки устранить дорожные дефекты на объектах БКД
СКР проверит, почему палец ребенка попал в мясорубку для обработки птицы на фабрике "Улыбино" под Искитимом
2:48:42 7/16/2021
СКР проверит, почему палец ребенка попал в мясорубку для обработки птицы на фабрике "Улыбино" под Искитимом
Меркель заявила об «инструментах» против России для защиты Украины
2:40:47 7/16/2021
Меркель заявила об «инструментах» против России для защиты Украины
Можно ли выпивать на Курбан-байрам 20 июля 2021 года: Все запреты священного праздника
2:20:48 7/16/2021
Можно ли выпивать на Курбан-байрам 20 июля 2021 года: Все запреты священного праздника
Актер Сергей Жигунов устроил молодой жене романтическое свидание в небе
2:18:02 7/16/2021
Актер Сергей Жигунов устроил молодой жене романтическое свидание в небе