Запрещено ли работать в огороде 16 июля в Маков день и почему нельзя ссориться с мужем?

Весь день 16 июля в народе посвящался тому, чтобы посеять как можно больше мака, а также собрать семена дикорастущего мака. День так и называли - Маков день. Все традиции запреты сегодня были связаны именно с ним.
Растение мака в народе очень уважали, ему приписывались чудесные свойства. Помимо того, что он широко применялся в кулинарии, семена мака очень часто использовали для лечения заболеваний.
Цветы дикого мака называли цветком-привидением. Люди поговаривали, что дикий мак растёт только на тех полянах, где была пролита людская кровь, и якобы цветы, вырастая на этой поляне, вытягивают кровь из земли, а потому цветок обладает таким ярким насыщенным красным цветом.
На маковые дикие поля никогда не пускали гулять маленьких детей, потому что опасались за их жизнь и здоровье, считая что мак может вытянуть жизненные силы и кровь из человека. Взрослые, собирая семена дикого мака, старались делать это молча, быстро, а про себя постоянно читали молитву "Отче наш". Семена дикого мака собирали с целью изготовления очень мощного оберега. Их хранили до начала Медового спаса, а 14 августа в этот праздник отправлялись в храм, освящали семена, а потом из них готовили амулет. Верили, что такой оберег может защитить человека от воздействия темных сил, усыпляя их бдительность.
Вообще сегодняшний день считался очень несчастливым и неудачливым, а потому в него не разрешалось никаких новых начинаний, люди не планировали своё будущее, потому что этим планам было не суждено сбыться.
Работать в огороде не запрещалось, а по лунному календарю сегодня, 16 июля 2021 года, очень благоприятный день для того, чтобы произвести посадки, посевы , а также сбор созревшего урожая. Не запрещён также полив, прополка, а также внесение различных удобрений.
Запреты 16 июля
Как мы уже сказали, сегодня не разрешалось начинать никаких новых дел.
Женщинам сегодня категорически запрещалось ссориться со своими мужьями. Если сегодня не сдержаться и наговорить ему много обидных вещей - он может вскоре умереть.
Если на сегодня у молодых была назначена свадьба, то люди её не отменяли, но в туфли молодым обязательно насыпали мак для защиты.
Сегодня запрещалось кормить кур чистым зерном, в него обязательно полагалась добавить маковое зерно. Маковую коробочку олицетворяли как символ богатства, из-за изобилия семечек в ней, а потому думали, что если куры поедят мака вместе с зерном, то будут лучше нестись.
Строго запрещалось сегодня много болтать и изготавливать амулеты и обереги, которые были не связаны с маком.