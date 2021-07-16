Ангела Меркель отказала в ремонте дороги жителям деревни под Омском
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Ангела Меркель отказала в ремонте дороги жителям деревни под Омском

8:53:137/16/2021Фото: pexels
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В ее задачи не входит вмешательство в деятельность местных органов власти других стран.

Ангела Меркель ответила отказом на просьбу о помощи

Ангела Меркель, федеральный канцлер Германии ответила на обращение жителей деревни Верхний Карбуш в Омской области. Они попросили ее помочь провести ремонт на главной улице поселения. Глава Германии ответила, что не сможет им помочь. Теперь жители собрались писать в Международный союз немецкой культуры. Об этом сообщила депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова.

Отметим, что жители деревни записали видеообращение к канцлеру. Само поселение было построено в конце 19 века немцами-переселенцами. Сейчас там проживает около 500 человек.

- Вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи федерального канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа федеральный канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь, — говорится в документе за подписью представителя офиса канцлера Надин Вахтер

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