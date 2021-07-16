Работа в Бердске: Швею на зарплату 50 000 рублей срочно разыскивает компания
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Работа в Бердске: Швею на зарплату 50 000 рублей срочно разыскивает компания

8:50:517/16/2021Фото: pixabay
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Центр занятости населения предлагает 100 вакансий.

Нужны разные работники
Центр занятости населения обнародовал новый список вакансий для жителей Бердска. Всего в списке 100 предложения о работе. Разброс заработной платы самый разнообразный. Например, тракторист, тракторист на трактор мтз-80, машинист погрузчика, машинист экскаватора case может претендовать на оплату труда до 40 000 рублей в месяц. А водитель в дворце спорта "Бердск" получит в месяц 18 000 рублей. Грузчику в джетский сад предлагают оплату труда в размере 15 990 рублей. Ученик фрезеровщика может заработать 50 000 рублей в месяц.

Вакансии ЦЗН Бердска

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