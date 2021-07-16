Пелагея с дочкой устроили фотосессию в стиле "фэмили лук" в честь дня рождения певицы

В минувшую среду, 14 июля, певице Пелагее исполнилось 35 лет. В честь этого она решила устроить фотосессию с дочкой, причем, позировали фотографу они в похожих нарядах. Для снимка артистка позирует в топе с воланами и длинной юбке из плиссированной легкой ткани в оригинальную полоску, а ее дочь — в тунике из той же ткани.
«Красавицы», «Так похожи, и даже одеваетесь одинаково!», «Какие милые девчонки», «Две принцессы», -писали в комментариях поклонники певицы.
Отметим, что Таисия – это дочь Пелагеи от хоккеиста Ивана Телегина. Они поженились в июне 2016, а в январе 2017 у них родилась дочь. Но к сожалению, вскоре пара развелась – они рассказали о том, что разводятся зимой 2019, а в декабре 2020 официально развелись.