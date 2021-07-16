На ремонт каких улиц Новосибирска потратят больше денег, рассказали в правительстве

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 июня 2021 года № 1769-р, Новосибирской области из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены дополнительные средства в сумме 600 млн рублей на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и улиц.
Распределение средств рассмотрено 15 июля на внеочередном заседании Правительства Новосибирской области под председательством Губернатора Андрея Травникова.
Как доложил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин, средства распределятся следующим образом: 300 млн рублей будет направлено в ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», городу Новосибирску выделено 281 млн рублей, городу Бердску – 18 млн рублей.
В городе Новосибирске дополнительно финансирование будет направлено на ремонт участков 11 улиц: Плановая, Кирова, Октябрьская магистраль, Богдана Хмельницкого, Мичурина, Каменская, Шамшурина, Гоголя, Комсомольский проспект, Кошурникова, Ленина. Ремонтные работы будут проведены в летний период текущего года.
Губернатор Андрей Травников обратил особое внимание мэрии Новосибирска на необходимость своевременного освоения денежных средств и проведения ремонтных работ на автодорогах в установленные сроки. Глава региона напомнил, что ранее им было принято решение направить в качестве дополнительного финансирования на текущий ремонт и содержание дорожной сети Новосибирска из областного бюджета еще 278 млн рублей.
Члены Правительства региона одобрили представленный проект распоряжения о распределении субсидий.
Отметим, что развитие строительство и развитие опорной сети автодорог и поддержание в нормальном состоянии внутренней сети улиц в регионе и областном центре находится на особом контроле Правительства Новосибирской области – это подчеркнул глава региона.