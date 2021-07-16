Рукой угодил в электрическую мясорубку маленький работник птицефабрики "Улыбино" под Искитимом

Жуткое ЧП произошло на птицефабрике «Улыбино» под Искитимом. Все случилось 12 июля около пяти часов вечера. Там ребенок попал рукой в мясорубку. Выяснилось, что он поскользнулся, упал и случайно влез рукой в электрическую мясорубку для обработки птицы. По некоторым данным, подросток работал на фабрике.
В настоящее время Искитимская прокуратура начала проверку соблюдения законодательства об охране труда на птицефабрике. В результате проверят законность привлечения ребенка к трудовой деятельности, наличие правового акта главы администрации, трудового договора, проведения инструктажей, обеспечение средствами индивидуальной защиты, соответствие выполняемой работы требованиям законодательства, соблюдение режима труда.