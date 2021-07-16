Рукой угодил в электрическую мясорубку маленький работник птицефабрики "Улыбино" под Искитимом
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Рукой угодил в электрическую мясорубку маленький работник птицефабрики "Улыбино" под Искитимом

9:11:097/16/2021Фото: pexels
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Прокуратура начала проверку соблюдения требований охраны труда.

Ребенок работал на птицефабрике

Жуткое ЧП произошло на птицефабрике «Улыбино» под Искитимом. Все случилось 12 июля около пяти часов вечера. Там ребенок попал рукой в мясорубку. Выяснилось, что он поскользнулся, упал и случайно влез рукой в электрическую мясорубку для обработки птицы. По некоторым данным, подросток работал на фабрике.

В настоящее время Искитимская прокуратура начала проверку соблюдения законодательства об охране труда на птицефабрике. В результате проверят законность привлечения ребенка к трудовой деятельности, наличие правового акта главы администрации, трудового договора, проведения инструктажей, обеспечение средствами индивидуальной защиты, соответствие выполняемой работы требованиям законодательства, соблюдение режима труда.

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