Мертвой нашли пропавшую Анастасию Ладыгину в Новосибирске

В Новосибирске волонтеры и полиция завершили поиски 27-летней Анастасии Ладыгиной. Напомним, она пропала 8 июля. Родственники заявили о пропаже и к ее поискам подключились не только полицейские, но и волонтеры. Но вчера, 15 июля, в группе поискового отряда Лиза Алерт появилась информация, что пропавшую Анастасию нашли мертвой.
Анастасию Ладыгину (Саинсус) видели последний раз на Октябрьском мосту ночью 8 июля. Там же прохожие нашли её вещи.
Напомним, вчера, 15 июля, под Новосибирском в лесополосе нашли труп пропавшей Екатерины Плотниковой. Она пропала еще в феврале этого года. Тело было обнаружено в земле. Ее сутенера доставили на допрос. Расследование уголовного дела продолжается.