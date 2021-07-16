Мойка машин скорой помощи ЦГБ на улице Бердска попала на видео. Люди боятся распространения коронавируса

Мойкой автомобилей скорой помощи на улицах города 15 июля возмущен житель Бердска Николай Иванов (имя изменено - прим. ред.) Заявление о произошедшем он написал в полицию и АТИ. Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" бердчанин, мойка осуществляется недалеко от Сбербанка, который расположен на Островского, 55. На каких условиях осуществляется якобы незаконное мытье - непонятно.
- Пока всех гоняют с масками в метро, закрывают производства, колят детям вакцины, министр здравоохранения Новосибирской области Хальзов рассказывает о принимаемых мерах, Путин и Мишустин стараются как могут спасти страну, в Бердске творится санитарный беспредел. Я предполагаю, что на этих автомобилях перевозят, в том числе коронавирусных больных. Это же медицинские отходы. Окружающие люди вдыхают это. Вода стекает на улицу Ушакова и территорию школы №1. Потом всё это высыхает и всё разносится ветром по округе. В 30-50 метрах. Рядом бердская детская больница и стадион школы, на котором бегают дети,- поделился своим мнением Николай в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 16 июля.
Свое недовольство житель города высказал и сотрудникам "скорой", однако на видео они от комментариев воздержались. По словам Николая, мойка около гаражей производилась и ранее.
- Года три назад они там тоже мыли. У меня есть видео, на котором присутствует и желтая листва. Это круглогодично. Я живу в доме напротив. От этой автомойки мне все летит в окна и не только мне. Ветер подул - все по округе округе разнесло,- отметил житель Бердска.
Также Николай обращает внимание и на состояние стены гаража, вблизи которого осуществляется мытье.
- Она может рухнуть в любой момент и кого-нибудь придавить,- сказал горожанин.
Помимо заявлений в полицию Бердска, Николай обращался и в полицию Новосибирска.
- Наша полиция бездействовала. Потом позвонил в другую полицию. Сотрудников "скорой" попросили "ускориться". Назовем это так. После моего заявления они мыть прекратили, но сегодня в 6 утра опять все началось. Летом у меня окна открыты. Керхер работает, дверьми хлопают. Все слышно. Моют там и личные автомобили. Сотрудники мне сказали, что раньше мыли в другом месте. По их словам, сейчас руководство принуждает их это делать, - заявил Иванов.
Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская произошедшую ситуацию с мойкой машин "скорой" в городе прокомментировала следующим образом:
- Обработка машин проводится дезсредствами на площадке БЦГБ. Угрозы для распространения инфекции не представляет,- сказала Алла Николаевна "Курьер. Среда. Бердск" 16 июля.
Связаться с начальником АТИ Бердска Павлом Дятловым для того, чтобы узнать состояние о принятии заявления гражданина, редакции не удалось.
Напомним, что согласно закону, персонал медтранспорта должен регулярно выполнять гигиену рук и носить медицинскую маску и перчатки при погрузке пациентов для перевозки в машине скорой помощи. Персонал должен часто мыть руки спиртосодержащим средством для мытья рук или мылом и водой и должен мыть руки перед тем, как надевать СИЗ и после их удаления.
И грязь , собранная в апреле, до сих под кучками лежит вдоль дорог.
Они там и моют.
В чем проблема.
Жили с окнами на морг и не переживали.