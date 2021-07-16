Мойка машин скорой помощи ЦГБ на улице Бердска попала на видео. Люди боятся распространения коронавируса
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Мойка машин скорой помощи ЦГБ на улице Бердска попала на видео. Люди боятся распространения коронавируса

11:27:037/16/2021,Алина БуроваФото: Скриншот с видео
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Как утверждает бердчанин, якобы незаконная мойка осуществляется не первый раз. По мнению горожанина, грязь разносится по округе ветром на расстоянии 30-50 метрах. От этого страдают люди.

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Мойкой автомобилей скорой помощи на улицах города 15 июля возмущен житель Бердска Николай Иванов (имя изменено - прим. ред.) Заявление о произошедшем он написал в полицию и АТИ. Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" бердчанин, мойка осуществляется недалеко от Сбербанка, который расположен на Островского, 55. На каких условиях осуществляется якобы незаконное мытье - непонятно.

- Пока всех гоняют с масками в метро, закрывают производства, колят детям вакцины, министр здравоохранения Новосибирской области Хальзов рассказывает о принимаемых мерах, Путин и Мишустин стараются как могут спасти страну, в Бердске творится санитарный беспредел. Я предполагаю, что на этих автомобилях перевозят, в том числе коронавирусных больных. Это же медицинские отходы. Окружающие люди вдыхают это. Вода стекает на улицу Ушакова и территорию школы №1. Потом всё это высыхает и всё разносится ветром по округе. В 30-50 метрах. Рядом бердская детская больница и стадион школы, на котором бегают дети,- поделился своим мнением Николай в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 16 июля.

Свое недовольство житель города высказал и сотрудникам "скорой", однако на видео они от комментариев воздержались. По словам Николая, мойка около гаражей производилась и ранее.

- Года три назад они там тоже мыли. У меня есть видео, на котором присутствует и желтая листва. Это круглогодично. Я живу в доме напротив. От этой автомойки мне все летит в окна и не только мне. Ветер подул - все по округе округе разнесло,- отметил житель Бердска.

Также Николай обращает внимание и на состояние стены гаража, вблизи которого осуществляется мытье.

- Она может рухнуть в любой момент и кого-нибудь придавить,- сказал горожанин.

Помимо заявлений в полицию Бердска, Николай обращался и в полицию Новосибирска.

- Наша полиция бездействовала. Потом позвонил в другую полицию. Сотрудников "скорой" попросили "ускориться". Назовем это так. После моего заявления они мыть прекратили, но сегодня в 6 утра опять все началось. Летом у меня окна открыты. Керхер работает, дверьми хлопают. Все слышно. Моют там и личные автомобили. Сотрудники мне сказали, что раньше мыли в другом месте. По их словам, сейчас руководство принуждает их это делать, - заявил Иванов.

Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская  произошедшую ситуацию с мойкой машин "скорой" в городе прокомментировала следующим образом:

- Обработка машин проводится дезсредствами на площадке БЦГБ. Угрозы для распространения инфекции не представляет,- сказала Алла Николаевна "Курьер. Среда. Бердск" 16 июля.

Связаться с начальником АТИ Бердска Павлом Дятловым для того, чтобы узнать состояние о принятии заявления гражданина, редакции  не удалось.

Напомним, что согласно закону, персонал медтранспорта должен регулярно выполнять гигиену рук и носить медицинскую маску и перчатки при погрузке пациентов для перевозки в машине скорой помощи. Персонал должен часто мыть руки спиртосодержащим средством для мытья рук или мылом и водой и должен мыть руки перед тем, как надевать СИЗ и после их удаления.

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От редакции

Беспредел?

Аноним, 16 июля 2021 11:45:11
маразм не лечится
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Аноним, 16 июля 2021 11:52:28
То есть, когда каждое утро в 7 утра, три механические щетки идут по всему городу создавая километры пробок и облака сухой пыли - то это нормально.
И грязь , собранная в апреле, до сих под кучками лежит вдоль дорог.
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Аноним, 16 июля 2021 11:56:23
Это их гараж.
Они там и моют.
В чем проблема.
Жили с окнами на морг и не переживали.
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