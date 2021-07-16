17 июля – День святого иконописца Андрея Рублева: Знаменитые произведения и почему его прозвали Наливой

17 июля верующие и священнослужители в своих молитвах чтут память преподобного иконописца Андрея Рублёва. Точная дата рождения святого неизвестна, однако документы свидетельствуют о примерном годе его рождения - 1360. Неизвестно достоверно ни о его родителях, ни о точном месте его рождения. Неизвестно даже его настоящее имя, потому что имя Андрей ему было присвоено когда он принимал монашеский постриг. Примерное представление о месте его рождения даёт его фамилия Рублёв. Считается, что инок вышел из семьи ремесленника.
В некоторых документах существуют данные, что монахом он стал приблизительно в 1405 году. Большую часть своей жизни Андрей Рублёв жил в Троицкой обители, и тесно общался с учениками самого Сергия радонежского. Он был знаком с Никоном Радонежским, Саввой Сторожевым, Андроником Московским. Именно поэтому часто можно встретить информацию что Андрей Рублёв был учеником Сергия Радонежского. Будучи монахом, Андрей глубоко изучал учение церкви и жития святых, которых писал.
Первое упоминание о творчестве Андрея Рублёва встречается в документальных записях 1405 года. Информация гласит, что Феофан Грек вместе с Прохором-старшим прибыли из Кафы и вместе с Рублевым расписали в московском Кремле Благовещенский Собор.
Андрею Рублеву очень повезло, поскольку он мог учиться у самого великого Феофана Грека. У него был свой особенный стиль, однако Андрей не стал копировать своего учителя, а взял из его опыта самое лучшее и дополнял иконы своим видением.
Все работы и иконы Андрея Рублёва вызывают у искусствоведов ассоциацию с тёплым солнечным днём. Он использовал очень чистые светлые краски. Роспись стен Благовещенского собора до сей поры не сохранилась, но в иконостасе собора сохранились 7 икон. Считается, что их автором был именно Андрей Рублёв.
Знаменитая фреска "Преображение" также относится к кисти Рублёва.
В 15 века иконописец и его соратник Даниил Чёрный расписывали Успенский собор неподалёку от Звенигорода и Владимирский собор. В Успенском соборе он является автором трёх фресок.
Икона "Спас", написанная Андреем Рублевым появилась в лучшие его годы искусства. Затем они же расписали Владимирскую церковь.
В 1422 году имя Андрея Рублёва снова всплывает в документах. Тогда началось восстановление Троице-Сергиева монастыря. Именно его взялся расписывать Андрей Рублёв. В итоге этот собор получил самого знаменитую икону Андрея Рублёва, которая позже была канонизирована церковью, как единственное достоверное изображение троицы. Икона называется "Троица".
В народе святого тоже очень почитают. В день его памяти отмечают свой праздник с наименованием Андрей Налива. Такое название дню присвоили из-за того, что в это время созревает большая часть урожая - наливается.