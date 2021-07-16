Аэропорт Шереметьево затопило из-за сильного ливня

Вчера, 15 июля в Москве прошел сильный ливень. Из-за этого затопило международный аэропорт Шереметьево. Об этом сообщили очевидцы, они же опубликовали видео, на котором видно размеры бедствия. Из-за ливня пришлось сокращать число рейсов, а самолеты стояли в воде. Взлетно-посадочные полосы были подтоплены. Из-за этого некоторые самолеты не могли зайти на посадку, а специальная техника аэропорта пыталась ликвидировать последствия затопления.
К 15:30 по московскому времени было задержано 25 рейсов, три совсем отменены. Задерживался вылет большинства рейсов, а некоторые прилетающие перенаправлены в другие аэропорты, в том числе зарубежные