Рецидивист убил полицейского в Барнауле: новые подробности трагедии

В Барнауле 15 июля нашли обгоревшее тело участкового рядом с его сожженной служебной машиной Ладой Гранта. Как стало известно, полицейский Владислав Неудахин пропал 14 июля. Он не вернулся домой с задания. Его поисками занимались все сотрудники города. Правоохранителям удалось оперативно задержать подозреваемого, которым по некоторым данным скрывался от следствия. За день до смерти Андрей Неудахин приехал к рецидивисту вручить повестку. СК Алтайского края уже заявил, что дело раскрыто. О пропаже мужа заявила супруга Неудахина.
- По указанию начальника ГУ МВД по Алтайскому краю генерал-лейтенанта Андрея Подоляна на поиски немедленно был поднят весь барнаульский гарнизон. Были развёрнуты широкомасштабные поиски. Мы задействовали пять кинологических расчётов и квадрокоптеры, подключились и коллеги из МЧС России, рассказали в СК.
Сразу же после появилась основная версия трагедии: когда полицейский приехал к дому рецидивиста, тот жарил во дворе шашлыки с неизвестной дамой. Рецидивист сел в машину к участковому, и они поехали. Предполагается, что бывший зэк напал на полицейского и убил его, а потом поджег машину. Тело Неудахина обнаружили в поле перед автомобилем, во время пожара он сильно обгорел.
Как рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, сейчас 57-летний подозреваемый задержан. Следком завел уголовное дело по ст. 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка.
- Дерзкое и жестокое преступление благодаря оперативной и слаженной работе раскрыто. В настоящее время следователи и следователи-криминалисты работают на месте, выясняется мотив и способ совершения преступления, - рассказали в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.
У полицейского остались жена и трое детей.
- Это наш участковый, весь поселок в шоке. Две недели назад он человека у нас в поселке искал. Общалась лично. Да и люди наши местные все положительно о нем отзывались. Он вообще не конфликтный был, очень вежливый, спокойный, - написала в соцсетях жительница города Елена Зыкова.