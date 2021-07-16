Аномально огромный град уничтожил грядки в Италии. ЧП попало на видео
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Аномально огромный град уничтожил грядки в Италии. ЧП попало на видео

10:04:547/16/2021Фото: Инстаграм
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Уничтожены виноградники, разбиты машины, стекла в домах, повреждены крыши.

Град насквозь пробивал автомобили


После аномальной жары, которую принесло воздушными массами из Сахары, на Европу обрушились сильные ливни. Германия, Франция, Чехия, Польша уже ощутили на себе действие штормового ветра и сильного ливня с градом. А вчера, 15 июля, пострадала Италия. Там, сразу в нескольких районах страны выпал огромный град.

Всего лишь за пару минут он уничтожил большую часть виноградников и других сельскохозяйственный насаждений. Повреждены автомобили, ремонт некоторых влетит в копеечку, разбиты стекла в дома, повреждены крыши и многое другое. В некоторых районах размеры градин достигали 10 сантиметров в диаметре. Свидетели природной стихии публиковали в соцсетях фото и видео. Специалисты говорят, что ущерб, нанесенный штормом, пока подсчитывать рано — такая же погода может сохраниться в регионе до выходных.

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