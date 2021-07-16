Аномально огромный град уничтожил грядки в Италии. ЧП попало на видео

После аномальной жары, которую принесло воздушными массами из Сахары, на Европу обрушились сильные ливни. Германия, Франция, Чехия, Польша уже ощутили на себе действие штормового ветра и сильного ливня с градом. А вчера, 15 июля, пострадала Италия. Там, сразу в нескольких районах страны выпал огромный град.
Всего лишь за пару минут он уничтожил большую часть виноградников и других сельскохозяйственный насаждений. Повреждены автомобили, ремонт некоторых влетит в копеечку, разбиты стекла в дома, повреждены крыши и многое другое. В некоторых районах размеры градин достигали 10 сантиметров в диаметре. Свидетели природной стихии публиковали в соцсетях фото и видео. Специалисты говорят, что ущерб, нанесенный штормом, пока подсчитывать рано — такая же погода может сохраниться в регионе до выходных.