Помощники оппозиционных депутатов Новосибирска Бойко и Каверзиной хотят попасть в горсовет Бердска: Новые фамилии списка кандидатов
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Помощники оппозиционных депутатов Новосибирска Бойко и Каверзиной хотят попасть в горсовет Бердска: Новые фамилии списка кандидатов

10:19:167/16/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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"Коалиция-2020" выдвинула своих кандидатов в бердский депутатский корпус. Теперь в списке 49 человек. Они будут бороться за 27 депутатских мандатов.

В новом составе горсовета Бердска будет 27 депутатов
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
Независимая коалиция хочет попасть в горсовет Бердска. Единороссы уже борются за депутатские мандаты как самовыдвиженцы

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По данным на утро 16 июля, в списке желающих баллотироваться в горсовет Бердска 49 кандидатов. Накануне в территориальную избирательную комиссию сдали документы еще 13 претендентов на депутатский мандат. В их числе представители независимой коалиции «Новосибирск 2020».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», коалиция решила выдвинуть в Бердске порядка 10 кандидатов. Судя по официальной информации, которую предоставила «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского избиркома Наталья Фокина, уже заявили об участии в избирательной кампании помощник независимых депутатов горсовета Новосибирска Сергея Бойко и Светланы Каверзиной. Их, напомним, провела в представительный орган власти столицы Сибири «Новосибирск 2020».

Баллотируется в Бердске и студент «Российской академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ» Вячеслав Якименко. Напомним, он на выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году до последнего уверенно лидировал в противостоянии с вице-спикером от «Единой России» Евгением Яковенко. Но тот выиграл по итогам подсчета бюллетеней на участке, где массово голосовали курсанты.

Теперь в списке кандидатов на место в депутатском корпусе Бердска появились новосибирцы.

Список новых кандидатов на место в депутатском корпусе Бердска

Одномандатный избирательный округ №2

Нечаева Ольга Юрьевна, дата рождения - 19 июня 1972 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Томский госуниверситет, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Бойко С.А., место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №3

Левченко Кирилл Сергеевич, дата рождения - 26 декабря 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный технический университет, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Бойко С.А., место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №4

Бродягин Юрий Анатольевич, дата рождения - 19 ноября 1980 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный технический университет", 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №4

Рязанцев Михаил Валерьевич, дата рождения - 20 января 1992 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Каверзиной С.В., место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №5

Якименко Вячеслав Дмитриевич, дата рождения - 3 апреля 2001 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - учащийся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №6

Артамонова Дарья Александровна, дата рождения - 18 октября 2001 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" Новосибирский техникум геодезии и картографии, 2021 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №9

Сурначева Ольга Александровна, дата рождения - 4 октября 1998 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - учащийся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Новосибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №11

Пуховский Илья Владимирович, дата рождения - 25 октября 1979 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Картавина А.В., место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №20

Лошкевич Павел Александрович, дата рождения - 14 октября 1979 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный университет путей сообщения", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области "Городская клиническая больница № 12", начальник технического отдела административно-управленческого персонала, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №23

Гриценко Алексей Олегович, дата рождения - 3 августа 1994 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Клиника Лазерной Коррекции "Эксперт Зрения", врач-офтальмолог, место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №23

Кращук Роман Анатольевич, дата рождения - 16 апреля 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №26

Маркелов Даниил Андреевич, дата рождения - 14 июля 1992 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Пироговой Х.В., место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Одномандатный избирательный округ №27

Ляхов Игорь Викторович, дата рождения - 18 апреля 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская академия государственной службы", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Сибресурс", заместитель директора по перевозкам, место жительства - Новосибирская область, г. Бердск, самовыдвижение.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» публиковал актуальный список кандидатов на 14 июля. Какие адреса входят в обновленную схему избирательных округов, тоже сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, что документы от потенциальных кандидатов принимают до 18 часов 28 июля. Партии пока молчат. Лишь несколько членов фракции "Единая Россия" в горсовете Бердска решили баллотироваться как самовыдвиженцы.

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