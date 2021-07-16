Стали известны данные с бортового самописца самолета АН-26, который разбился на Камчатке

На Камчатке специалистам удалось получить данные бортового самописца разбившегося самолета Ан-26. Напомним, самолет, следовавший рейсом Петропавловск-Камчатский – Палана потерпел крушение 6 июля после вылета. На борту находились 28 человек, все они погибли. Отметим, что вылет по маршруту был запланирован на 5 июля 23:00 по UTC, однако из-за метеоусловий Паланы он был задержан на 2 часа, сообщает РЕН ТВ.
Согласно предварительным данным расшифровки бортового самописца и диспетчерского магнитофона, после пролета точки Мануб (контрольная точка пункта обязательного донесения) экипаж планировал выполнить заход через ОПРС (отдельная приводная радиостанция, которая предназначена для привода самолетов, оборудованных автоматическими радиокомпасами, в район аэродрома, выполнения предпосадочного маневра и выдерживания направления полета с требуемой точностью при заходе на посадку) с последующим визуальным маневрированием на взлетно-посадочную полосу. Визуальное маневрирование выполняется с выпущенной механизацией и шасси на низкой скорости, потому что низкая скорость делает самолет маневреннее, уменьшает радиусы разворота.
Пролет ОПРС (отдельная приводная станция служит в основном для пролетающих самолетов как радиомаяк) был выполнен ориентировочно в 14:44 по местному времени, после этого диспетчер разрешила заход на посадку и дала указание доложить о занятии высоты 800 метров. После самолет уклонился на север от аэродрома на расстояние 5 километров. Дальнейший маневр на посадку строился левыми разворотами. Экипаж доложил о занятии высоты 800 метров. Диспетчер указала, что они следуют курсом на 30 градусов левее, чем нужно, на опасной высоте и с большой скоростью – порядка 340 километров в час. Специалисты полагают, что экипаж был полностью дезориентирован, не принимая информацию от диспетчера о пеленге.
Впоследствии экипаж сообщил о снижении до высоты 600 метров. При этом о занятии этой высоты экипаж не докладывал, дальнейшее снижение не запрашивал. Примерно в 14:48 по местному времени самолет был выведен на курс 140 градусов. Полет с этим курсом в сторону аэродрома продолжался вплоть до столкновения со скалой.
Специалисты считают, что причина крушения – ошибка пилота.