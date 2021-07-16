Традиции и главные законы мусульманского праздника Дни Ат-Ташрик-2021

Праздник жертвоприношения у мусульман, более известный нам под названием Курбан-байрам, всегда празднуется на протяжении 3 дней.
Существует определенный порядок поедания жертвенного мяса, которое было получено первый день праздника. Мясу жертвенного животного съедается в таком порядке: в первый день готовятся блюда из сердца, печени, почек и лёгких жертвенного животного. Во второй день готовятся блюда из головы и ног жертвенного животного, в третий день празднования приступают к приготовлению вкусных блюд непосредственно из самого мяса. Замораживать, хранить каким-то другим образом, либо продавать жертвенное мясо строго запрещено.
Все 3 дня празднования проходят так же торжественно, как и первый день. Но особенное значение эти три дня после Курбан-байрама имеют для тех, кто совершает паломничество.
После дня праздника паломники должны отправиться в долину Мина, которая расположена неподалеку от Каабы. После утреннего намаза и чтения восхваляющих молитв Аллаху, паломники отправляются к трём столбам в этой долине.
Три столба имеют разные размеры и названия. Маленький столб - джамрат аль-ула, средний столб - джамрат аль-вуста, большой столб - джамрат аль-акаба. В каждый из столбов паломник должен кинуть по 7 камней. Этот обряд изображает побитие дьявола камнями, как символ того, что правоверные отказываются от всего, созданного дьяволом - соблазнов и грехов. После каждого попадания мусульмане произносят слова: "Аллах акбар". Если не возможности подойти к столбам, можно удалиться и вернуться чуть позже. Если у мусульманина нет сил или его здоровье не позволяет выполнить этот обряд, он может попросить другого мусульманина выполнить обряд за него. Просто так просить запрещено - должна быть причина.
Если ночь застала паломника в долине, он должен остаться ночевать там и продолжить обряд после следующего утреннего намаза.
Обряд проводится на протяжении трех дней. После того, как паломник бросил все камни, он должен удалиться из долины Мина, чтобы не мешать другим. Этим обрядом паломничество завершается.