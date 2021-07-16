Экстренно госпитализировали водителей автобуса и Ford Escape после ДТП в Новосибирске

Сегодня, 16 июля, в Новосибирске произошло серьезное ДТП. Все случилось без четверти восемь утра на территории Первомайского района у дома 1/10 к 1 по улице Одоевского. Там столкнулись автобус и иномарка.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, водитель автобуса 1995 года рождения, (маршрут 38) двигался без пассажиров на маршрут, по ул. Одоевского, со стороны ул. Твардовского, в сторону ул. Бердское шоссе. И в какой-то момент он столкнулся с автомобилем Ford Escape, под управлением водителя 1988 года рождения, который ехал в попутном направлении.
К сожалению, пострадали оба водителя. С места аварии они госпитализированы в больницу. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего.