Экстренно госпитализировали водителей автобуса и Ford Escape после ДТП в Новосибирске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Экстренно госпитализировали водителей автобуса и Ford Escape после ДТП в Новосибирске

10:21:547/16/2021Фото: ГУ МВД РОссии по НСО
0

Транспортные средства ехали в попутном направлении и почти по пустой дороге.

Водители получили серьезные травмы

Сегодня, 16 июля, в Новосибирске произошло серьезное ДТП. Все случилось без четверти восемь утра на территории Первомайского района у дома 1/10 к 1 по улице Одоевского. Там столкнулись автобус и иномарка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, водитель автобуса 1995 года рождения, (маршрут 38) двигался без пассажиров на маршрут, по ул. Одоевского, со стороны ул. Твардовского, в сторону ул. Бердское шоссе. И в какой-то момент он столкнулся с автомобилем Ford Escape, под управлением водителя 1988 года рождения, который ехал в попутном направлении.

К сожалению, пострадали оба водителя. С места аварии они госпитализированы в больницу. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего.

Кому категорически запрещено есть арбузы
Акинфеев об увольнеии Черчесова: смело и резко
«Только молитвы могут помочь»: Директор МакSим сделала заявление
Рыбаков попросил Путина объявить нерабочие дни из-за COVID
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Стало известно о состоянии больного коронавирусом Боярского
Девушка сходила в ночной клуб и предупредила об опасности
Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья позирует в бассейне
Джанлуиджи Доннарумма в «Инстаграме» опубликовал прощальный пост
ДТПавариястолкнулись автобус и иномарка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск11 дней, как в аду: Пациентка ковидного госпиталя ЦГБ Бердска не может уйти домой из-за сломанного КТ
10:32:24 7/16/2021
11 дней, как в аду: Пациентка ковидного госпиталя ЦГБ Бердска не может уйти домой из-за сломанного КТ
Стали известны данные с бортового самописца самолета АН-26, который разбился на Камчатке
10:27:34 7/16/2021
Стали известны данные с бортового самописца самолета АН-26, который разбился на Камчатке
Экстренно госпитализировало водителей автобуса и Ford Escape после ДТП в Новосибирске
10:21:54 7/16/2021
Экстренно госпитализировало водителей автобуса и Ford Escape после ДТП в Новосибирске
Гороскоп на 17 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:35 7/16/2021
Гороскоп на 17 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
БердскПомощники оппозиционных депутатов Новосибирска Бойко и Каверзиной хотят попасть в горсовет Бердска: Новые фамилии списка кандидатов
10:19:16 7/16/2021
Помощники оппозиционных депутатов Новосибирска Бойко и Каверзиной хотят попасть в горсовет Бердска: Новые фамилии списка кандидатов
Рецидивист убил полицейского в Барнауле: новые подробности трагедии
10:18:49 7/16/2021
Рецидивист убил полицейского в Барнауле: новые подробности трагедии
Аномально огромный град уничтожил грядки в Италии. ЧП попало на видео
10:04:54 7/16/2021
Аномально огромный град уничтожил грядки в Италии. ЧП попало на видео
Открытки для обжор на 16 июля День вкусной еды
9:48:35 7/16/2021
Открытки для обжор на 16 июля День вкусной еды
БердскШесть новых зараженных коронавирусом нашли в Бердске за сутки на 16 июля
9:42:30 7/16/2021
Шесть новых зараженных коронавирусом нашли в Бердске за сутки на 16 июля
Аэропорт Шереметьево затопило из-за сильного ливня
9:35:58 7/16/2021
Аэропорт Шереметьево затопило из-за сильного ливня