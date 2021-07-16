11 дней, как в аду: Пациентка ковидного госпиталя ЦГБ Бердска не может уйти домой из-за сломанного КТ
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11 дней, как в аду: Пациентка ковидного госпиталя ЦГБ Бердска не может уйти домой из-за сломанного КТ

10:32:247/16/2021,София МальцеваФото: Минздрав НСО
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Пациентка сумела дозвониться до главного врача горбольницы Аллы Дробинской, которая ей ответила, что КТ сломан и больше в городе аппаратов нет.

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Пожилой пациентке ковидного госпиталя Людмиле, про которую редакция “Курьер. Среда. Бердск” рассказывала две истории, отказываются делать КТ - компьютерную томографию.

- Нам говорят, что у них КТ сломан. Хотя еще в июне главврач говорила, что новый аппарат вот-вот появится и будут всех на КТ водить, - рассказала Людмила "Курьер. Среда. Бердск" вчера, 15 июля.

Пациентка сумела дозвониться до главного врача ЦГБ Бердска Аллы Дробинской, которая ей ответила, что КТ сломан и больше в Бердске аппаратов нет.

- Я уже не знаю, когда меня выпишут. 11 дней, как в аду. Я не знаю, как выдержу все это. Хочу, конечно, домой, - вздыхает пожилая пациентка в беседе с редакцией сегодня, 16 июля.

Людмила надеется, что ее выпишут, поскольку подошел срок. У нее взяли все анализы вчера, 15 июля. Теперь она ждет результата и скорейшей выписки из больницы.

- Жду обхода. У меня вчера мазок брали, кровь брали. Жду, когда скажут результат, - добавляет Людмила.

Кроме того, на втором этаже, откуда ее перевели несколько дней назад, все еще стоят стулья вместо тумбочек, и пациенты вынуждены хранить вещи на подоконниках или стульях.

Напоминаем, 15 июля “Курьер. Среда. Бердск” сообщал, что ничего не изменилось в ковидном госпитале с тех пор, как Людмила, пожилая жительница Бердска попала в центральную городскую больницу города 6 июля. Сначала она находилась на втором этаже, где познакомилась со всеми недостатками больницы, потом ее перевели в красную зону. Здесь она ожидает, когда ее выпишут.

Справка

Компьютерная томография представляет собой рентгеновский луч, который быстро вращается вокруг тела пациента, производя сигналы, для создания томографических изображений, содержащих подробную информацию об их состоянии.

После того, как компьютер машины соберет несколько последовательных снимков, они могут быть “сложены” вместе в цифровом виде, чтобы сформировать трехмерное изображение пациента, которое позволяет легче идентифицировать и локализовать основные структуры, а также возможные опухоли или аномалии.

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