Почему неизвестный напал с ножом на водителя и пассажиров в автобусе, стало известно
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16.07
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Почему неизвестный напал с ножом на водителя и пассажиров в автобусе, стало известно

10:43:377/16/2021Фото: pexels
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Три человека получили серьезные травмы, сейчас они госпитализированы.

Полиция задержала нападавшего

В автобусе, который следовал по маршруту Красноярск-Минусинск случилось ЧП. Там. Один из пассажиров напал на водителя и ранил его. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным полиции, один из пассажиров прямо во время движения напал на водителя с ножом и ранил его. После этого он ударил ножом еще двух пассажиров – мужчину и женщину. А после этого нанес удар себе.

К счастью, на место ЧП быстро приехали экипажи ДПС. Они доставили пострадавших в ближайшую больницу в село Новоселово. Им оказывалась медицинская помощь. Нападавшего под контролем полиции также доставили в больницу.
Похожий случай произошел в четверг, 15 июля, в Ростовской области. Сообщалось, что 51-летний мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту город Азов — село Круглое.

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