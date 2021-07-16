Почему неизвестный напал с ножом на водителя и пассажиров в автобусе, стало известно

В автобусе, который следовал по маршруту Красноярск-Минусинск случилось ЧП. Там. Один из пассажиров напал на водителя и ранил его. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По данным полиции, один из пассажиров прямо во время движения напал на водителя с ножом и ранил его. После этого он ударил ножом еще двух пассажиров – мужчину и женщину. А после этого нанес удар себе.
К счастью, на место ЧП быстро приехали экипажи ДПС. Они доставили пострадавших в ближайшую больницу в село Новоселово. Им оказывалась медицинская помощь. Нападавшего под контролем полиции также доставили в больницу.
Похожий случай произошел в четверг, 15 июля, в Ростовской области. Сообщалось, что 51-летний мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту город Азов — село Круглое.