Пациент с коронавирусом специально заселился в хостел Москвы. Ему дали срок
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Пациент с коронавирусом специально заселился в хостел Москвы. Ему дали срок

10:51:107/16/2021Фото: pexels
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Он знал о своем заболевании, но не побоялся заразить других.

Мужчина мог заразить 20 человек
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В Москве суд вынес приговор мужчине, который заселился в хостел с коронавирусом и знал о своем заболевании. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

- Кузьминский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя столицы, признав его виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. С учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы, - сообщили в прокуратуре.

Мужчина заразился ковидом в апреле прошлого года. При выписке из больницы он предоставил неверный адрес своего проживания и согласился соблюдать самоизоляцию.

- Заведомо зная свой диагноз, осознавая, что может подвергнуть заражению других, он приехал в хостел на Рязанском проспекте. Скрыв при заселении от администрации хостела, где проживали 20 человек, информацию о своем заболевании, он поставил под угрозу заражения COVID-19 работников и постояльцев, - сообщили в прокуратуре.

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