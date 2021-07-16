Пациент с коронавирусом специально заселился в хостел Москвы. Ему дали срок

В Москве суд вынес приговор мужчине, который заселился в хостел с коронавирусом и знал о своем заболевании. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
- Кузьминский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя столицы, признав его виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. С учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы, - сообщили в прокуратуре.
Мужчина заразился ковидом в апреле прошлого года. При выписке из больницы он предоставил неверный адрес своего проживания и согласился соблюдать самоизоляцию.
- Заведомо зная свой диагноз, осознавая, что может подвергнуть заражению других, он приехал в хостел на Рязанском проспекте. Скрыв при заселении от администрации хостела, где проживали 20 человек, информацию о своем заболевании, он поставил под угрозу заражения COVID-19 работников и постояльцев, - сообщили в прокуратуре.