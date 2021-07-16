Можно ли выпивать на Курбан-байрам 20 июля 2021 года: Все запреты священного праздника

Мусульманский Ид Аль-Адха, более известный нам как Курбан-байрам или день жертвоприношения, в 2021 году наступит 20 июля.
Этот праздник отмечается очень массово и торжественно. Все мечети и улицы рядом с ними в этот день забиты правоверными до отказа. У этого праздника есть свои традиции и обычаи, а также запреты, которые категорически запрещено нарушать.
Запрещается в этот день нарушать традиции и обряды, установленные в исламе. Поскольку праздничный день начинается с очень ранней утренней молитвы, которая начинается после восхода солнца спустя примерно 40 минут, каждый мусульманин обязан прийти в мечеть на праздничную молитву. Не посещать мечеть в этот праздник имеют право только женщины и дети. Посещение мечети для женщин в этот день мне запрещается, но не является обязательным, как для мужчин.
После совершения праздничной молитвы, мусульмане отправляются для выполнения самого главного обряда, посвященного этому празднику - жертвоприношения. Каждая семья должна принести в жертву одно животное. Запрещается в качестве жертвенного животного выбирать слишком маленькое или больное животное, а также имеющие какие-то физические изъяны.
Запрещается обращаться с животным жестоко. Другие животные не должны видеть сам обряд жертвоприношения. Нельзя мучить животное во время жертвоприношения, обряд должен проводиться чётко и очень быстро, чтобы животное испытывало как можно меньше боли.
Если человек не умеет сам делать жертвоприношение, он имеет право попросить того, кто знаком с обрядом и всеми действиями, которые положено выполнить в самом процессе.
Мясо жертвенного животного строго запрещается хранить, замораживать или продавать. Готовые блюда из жертвенного мяса также не подлежат продаже.
У мусульман существуют строгие запреты, которые прописаны непосредственно в Коране. Один из этих запретов является постоянным на протяжении всей жизни мусульман и применяется не только праздники, но и в каждый день. Это запрет на употребление алкоголя любого вида.
Мусульмане алкоголь не употребляют ни под каким предлогом, ни в обычный день, ни в такие большие праздники, как Курбан-байрам.
Запрещено в этот день надевать грязную и не свежую одежду, заниматься тяжелым трудом, доставлять во время жертвоприношения неудобства другим людям. Строго запрещён пост в этот день.