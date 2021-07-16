Можно ли выпивать на Курбан-байрам 20 июля 2021 года: Все запреты священного праздника
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
16.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли выпивать на Курбан-байрам 20 июля 2021 года: Все запреты священного праздника

2:20:487/16/2021Фото: pxhere
0

У мусульман существуют строгие запреты, которые прописаны непосредственно в Коране. Один из этих запретов является постоянным на протяжении всей жизни мусульман.

Коран
В Коране прописаны строгие запреты в священный праздник
Сюжет: Обряды мусульман
Традиции и главные законы мусульманского праздника Дни Ат-Ташрик-2021

Традиции и главные законы мусульманского праздника Дни Ат-Ташрик-2021Почему мусульмане кидают камни в День Ат-Ташрик 21 июля и как проводят праздник?Ещё 85 новости

Мусульманский Ид Аль-Адха, более известный нам как Курбан-байрам или день жертвоприношения, в 2021 году наступит 20 июля.

Этот праздник отмечается очень массово и торжественно. Все мечети и улицы рядом с ними в этот день забиты правоверными до отказа. У этого праздника есть свои традиции и обычаи, а также запреты, которые категорически запрещено нарушать.

Запрещается в этот день нарушать традиции и обряды, установленные в исламе. Поскольку праздничный день начинается с очень ранней утренней молитвы, которая начинается после восхода солнца спустя примерно 40 минут, каждый мусульманин обязан прийти в мечеть на праздничную молитву. Не посещать мечеть в этот праздник имеют право только женщины и дети. Посещение мечети для женщин в этот день мне запрещается, но не является обязательным, как для мужчин.

После совершения праздничной молитвы, мусульмане отправляются для выполнения самого главного обряда, посвященного этому празднику - жертвоприношения. Каждая семья должна принести в жертву одно животное. Запрещается в качестве жертвенного животного выбирать слишком маленькое или больное животное, а также имеющие какие-то физические изъяны.

Запрещается обращаться с животным жестоко. Другие животные не должны видеть сам обряд жертвоприношения. Нельзя мучить животное во время жертвоприношения, обряд должен проводиться чётко и очень быстро, чтобы животное испытывало как можно меньше боли.

Если человек не умеет сам делать жертвоприношение, он имеет право попросить того, кто знаком с обрядом и всеми действиями, которые положено выполнить в самом процессе.

Мясо жертвенного животного строго запрещается хранить, замораживать или продавать. Готовые блюда из жертвенного мяса также не подлежат продаже.

У мусульман существуют строгие запреты, которые прописаны непосредственно в Коране. Один из этих запретов является постоянным на протяжении всей жизни мусульман и применяется не только праздники, но и в каждый день. Это запрет на употребление алкоголя любого вида.

Мусульмане алкоголь не употребляют ни под каким предлогом, ни в обычный день, ни в такие большие праздники, как Курбан-байрам.

Запрещено в этот день надевать грязную и не свежую одежду, заниматься тяжелым трудом, доставлять во время жертвоприношения неудобства другим людям. Строго запрещён пост в этот день.

«Как девочка»: Климова показала сногсшибательную фигуру
Бокерия раскрыл причину низких темпов вакцинации в России
Названы «железные» основания для отказа от вакцинации от COVID
58-летняя Деми Мур потрясла мир фигурой в купальнике
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Роскачество определило самый качественный кефир в России
Стало известно о состоянии больного коронавирусом Боярского
Пиво полезно для организма, но при одном условии
Как быстро убрать живот: результат обрадует каждого
алкогольтрадицииКурбан-байрампраздникизапретымусульманские праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как у вас походит празднование?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли выпивать на Курбан-байрам 20 июля 2021 года: Все запреты священного праздника
2:20:48 7/16/2021
Можно ли выпивать на Курбан-байрам 20 июля 2021 года: Все запреты священного праздника
Актер Сергей Жигунов устроил молодой жене романтическое свидание в небе
2:18:02 7/16/2021
Актер Сергей Жигунов устроил молодой жене романтическое свидание в небе
БердскВооруженный человек до паники напугал жителей Бердска: Он разгуливал с ружьем в гаражах на промплощадке
2:08:25 7/16/2021
Вооруженный человек до паники напугал жителей Бердска: Он разгуливал с ружьем в гаражах на промплощадке
Константин Кинчев из "Алисы" обвинил власти в двойных стандартах и в том, что они кошмарят народ
2:02:46 7/16/2021
Константин Кинчев из "Алисы" обвинил власти в двойных стандартах и в том, что они кошмарят народ
ВОЗ считает, что коронавирус мог прийти из китайской лаборатории
1:43:29 7/16/2021
ВОЗ считает, что коронавирус мог прийти из китайской лаборатории
В Новосибирске начались пикеты в поддержку признанных иноагентами журналистов
1:40:38 7/16/2021
В Новосибирске начались пикеты в поддержку признанных иноагентами журналистов
Вознаграждение объявили за информацию о сбежавших преступниках из ИК строго режима №8 в Новосибирске
1:31:12 7/16/2021
Вознаграждение объявили за информацию о сбежавших преступниках из ИК строго режима №8 в Новосибирске
БердскКогда построят новый мост через реку Гуменку, рассказал директор УКС Бердска Антон Антонов
1:23:09 7/16/2021
Когда построят новый мост через реку Гуменку, рассказал директор УКС Бердска Антон Антонов
Значение и важность праздника для всех верующих в честь положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа 23 июля 2021 года
1:20:28 7/16/2021
Значение и важность праздника для всех верующих в честь положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа 23 июля 2021 года
Пьяные подружки забили до смерти приятельницу под Новосибирском. Тело нашли у станции Льниха
1:02:17 7/16/2021
Пьяные подружки забили до смерти приятельницу под Новосибирском. Тело нашли у станции Льниха