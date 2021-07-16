Тела двух мужчин нашли в особняке Версаче накануне годовщины убийства модельера. Об этом сообщили в полиции Майами. Выяснилось, что в номер роскошного отеля пришла горничная – ей нужно было сделать уборку. Она и обнаружила трупы и позвонила в полицию. Правоохранители прибыли на место преступления, все осмотрели и начали расследование. Пока непонятно имеет ли это происшествие связь с годовщиной убийства Версаче.15 июля 1997 года итальянский дизайнер был застрелен в собственном особняке Эндрю Кьюнененом. С тех пор роскошная вилла Casa Casuarina, которую после убийства знаменитого модельера переделали в бутик-отель с десятью номерами, обрела чрезвычайную популярность.
В роскошном особняке Версаче нашли мертвых мужчин
11:36:597/16/2021
Тела обнаружила горничная, которая пришла прибраться в номере.
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