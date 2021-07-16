В Германии из-за наводнений пропали около 1,3 тысячи человек
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В Германии из-за наводнений пропали около 1,3 тысячи человек

12:04:087/16/2021Фото: REUTERS / Wolfgang Rattay
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К некоторым населенным пунктам до сих пор невозможно подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия эвакуируют население из-за угрозы прорыва дамбы. В городе Трир после разлива местной реки вывезли около 350 человек.

Ранее сообщалось, о по меньшей мере 58 погибших

Власти округа Арвайлер на западе Германии заявили, что после наводнений без вести пропали около 1,3 тысячи человек. Ранее говорилось, о по меньшей мере 58 погибших, десятки числятся пропавшими без вести.

Как сообщила администрация округа, только в районе города Бад-Нойенар-Арвайлер утром 15 июля проводились более тысячи спасательных операций.

- Из-за сложной ситуации с разрушениями окончательная оценка ситуации в настоящее время невозможна, - говорится в сообщении власти.

В Германии с 12 июля продолжаются дожди, которые вызваны циклоном "Бернд". Он установился на западе Европы. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и топят улицы.

К некоторым населенным пунктам до сих пор невозможно подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия эвакуируют население из-за угрозы прорыва дамбы. В городе Трир после разлива местной реки вывезли около 350 человек.

В округе Рейн-Эрфт объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы дальнейшего затопления. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что окончательный масштаб трагедии на западе Германии станет ясен только в следующие дни. Она выразила соболезнования родным и близким погибших и высказала слова поддержки родственникам пропавших без вести.

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