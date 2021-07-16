Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер от коронавируса

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Солсит "Хора Турецкого" Борис Горячев скончался. Он три недели боролся с коронавирусом. Некролог опубликован в официальном Instagram коллектива.
- Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет. Три недели он боролся с этой заразой!!! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы. И ковид оказался сильнее, - говорится в нем.
У певца остались жена и двухлетняя дочь.
Борис появился на свет в 1971 году в Москве. Окончив Хоровое училище имени Свешникова, поступил в Московскую Консерваторию, откуда позже перевелся на отделение хорового дирижирования Музыкально-педагогического института имени Гнесиных (сейчас - РАМ имени Гнесиных).
Работал в Мужском камерном хоре "Акафист", который исполнял русскую духовную музыку. В 1995 году начал работать в хоре "Пересвет", параллельно занимаясь собственным проектом - его квартет исполнял духовную и русскую народную музыку.
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