Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер от коронавируса
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16.07
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Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер от коронавируса

12:10:387/16/2021Фото: Хор Турецкого инстаграм
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Артисту было всего лишь 50 лет.

У него остались жена и ребенок
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Солсит "Хора Турецкого" Борис Горячев скончался. Он три недели боролся с коронавирусом. Некролог опубликован в официальном Instagram коллектива.

- Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет. Три недели он боролся с этой заразой!!! Мы молились и надеялись на чудо!!! Но у Бога свои планы. И ковид оказался сильнее, - говорится в нем.

У певца остались жена и двухлетняя дочь.

Борис появился на свет в 1971 году в Москве. Окончив Хоровое училище имени Свешникова, поступил в Московскую Консерваторию, откуда позже перевелся на отделение хорового дирижирования Музыкально-педагогического института имени Гнесиных (сейчас - РАМ имени Гнесиных).

Работал в Мужском камерном хоре "Акафист", который исполнял русскую духовную музыку. В 1995 году начал работать в хоре "Пересвет", параллельно занимаясь собственным проектом - его квартет исполнял духовную и русскую народную музыку.




 










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Публикация от Хор Турецкого (@turetsky_choir)




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