Полицейский в Новосибирске попался на взятке: Елка и 33 000 рублей от бизнесмена за покровительство перед Новым годом решили его судьбу
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Полицейский в Новосибирске попался на взятке: Елка и 33 000 рублей от бизнесмена за покровительство перед Новым годом решили его судьбу

12:19:347/16/2021Фото: pixabay
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Пока уголовное дело расследовалось, полицейскому вручили подписку о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершенном преступлении он признал частично.

Елка сыграла злую роль в судьбе полицейского

СК по городу Обь Новосибирской области завершил расследование уголовного дела по обвинению экс-заместителя начальника территориального отдела полиции. Ему инкриминируют взятку в значительном размере по ч. 2 ст. 290 УК РФ.

Как выяснило следствие, в декабре 2020 года бизнесмен попросил полицейского не обращать внимание на его незаконную торговлю и даже заняться покровительством.

- В результате проведенных следователями и сотрудниками полиции совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий фигурант по делу был изобличен. 3 января 2021 года при передаче денежных средств в сумме 33 тыс. рублей, а также имущества в виде новогодней елки, обвиняемый был задержан следователями совместно с сотрудниками отдела УСБ ГУ МВД России по Новосибирской области в ходе оперативного эксперимента, - рассказывает пресс-служба СКР по Новосибирской области.

Пока уголовное дело расследовалось, полицейскому вручили подписку о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершенном преступлении он признал частично.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором Новосибирского района Новосибирской области обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу, -ь резюмирует СК.

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