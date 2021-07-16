В Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как известно, один человек погиб в ночью в Кочневском районе. Около 00.30 на дороге Р-254 "Исудзу" выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом. От удара грузовик врезался в "Вольво".Водитель КамАЗа погиб на месте. Виновника аварии госпитализировали.
В ночном ДТП умер водитель КамАЗа на трассе под Новосибирском. Виновник аварии на Isuzu выехал на встречку
12:24:147/16/2021
Около 00.30 на дороге Р-254 "Исудзу" выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом. От удара грузовик врезался в "Вольво".
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