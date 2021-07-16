В ночном ДТП умер водитель КамАЗа на трассе под Новосибирском. Виновник аварии на Isuzu выехал на встречку
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В ночном ДТП умер водитель КамАЗа на трассе под Новосибирском. Виновник аварии на Isuzu выехал на встречку

12:24:147/16/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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Около 00.30 на дороге Р-254 "Исудзу" выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом. От удара грузовик врезался в "Вольво".

Второй водитель доставлен в больницу
В Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Как известно, один человек погиб в ночью в Кочневском районе. Около 00.30 на дороге Р-254 "Исудзу" выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом. От удара грузовик врезался в "Вольво".
Водитель КамАЗа погиб на месте. Виновника аварии госпитализировали.
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