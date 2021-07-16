Как укрепляют 50 метров берега Обского моря рядом с водозабором в Бердске, смотрите фото

УКС Бердска Антон Антонов сообщил 16 июля “Курьер. Среда. Бердск” об укреплении береговой линии на месте реконструкции водозабора. Работы уже начались, и выполнены на половину.
- Выполнена обратная засыпка грунтом береговой части и присыпка слоем песка с баржи подводной части. Также выполняются работы по восстановлению берегоукрепления. порядка 50 метров надо восстановить. В настоящий момент выполнено 25 метров, то есть половина берегоукрепления. Планируем закончить берегоукрепление раньше срока. До конца июля. А обратную засыпку в начале августа, - сообщает Антон Антонов.
Напоминаем, реконструкция водозабора, расположенного на берегу Обского моря в Бердске, уже вышла на финальный этап. Сейчас проводятся работы на второй линии. На первой уже проведены. Город получает воду теперь через новые сооружения установленные на глубину 13 метров в Обском водохранилище.