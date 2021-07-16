Как укрепляют 50 метров берега Обского моря рядом с водозабором в Бердске, смотрите фото
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Как укрепляют 50 метров берега Обского моря рядом с водозабором в Бердске, смотрите фото

12:38:307/16/2021,София МальцеваФото: Администрации Бердска
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Реконструкция водозабора, расположенного на берегу Обского моря уже вышла на финальный этап. Сейчас проводятся работы на второй линии. На первой уже проведены. Город получает воду теперь через новые сооружения установленные на глубину 13 метров в Обском водохранилище.

В Бердске укрепляют берега
В Бердске укрепляют берега

УКС Бердска Антон Антонов сообщил 16 июля “Курьер. Среда. Бердск” об укреплении береговой линии на месте реконструкции водозабора. Работы уже начались, и выполнены на половину.

- Выполнена обратная засыпка грунтом береговой части и присыпка слоем песка с баржи подводной части. Также выполняются работы по восстановлению берегоукрепления. порядка 50 метров надо восстановить. В настоящий момент выполнено 25 метров, то есть половина берегоукрепления. Планируем закончить берегоукрепление раньше срока. До конца июля. А обратную засыпку в начале августа, - сообщает Антон Антонов.

Напоминаем, реконструкция водозабора, расположенного на берегу Обского моря в Бердске, уже вышла на финальный этап. Сейчас проводятся работы на второй линии. На первой уже проведены. Город получает воду теперь через новые сооружения установленные на глубину 13 метров в Обском водохранилище.

Бердские берега укрепляют

Бердские берега укрепляют

Бердские берега укрепляют

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