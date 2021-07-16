Когда построят новый мост через реку Гуменку, рассказал директор УКС Бердска Антон Антонов

Изменить проект строительства моста через реку Раздельную в Бердске планирует администрация города. Об этом “Курьер. Среда. Бердск” сообщил директор УКС Бердска Антон Антонов.
- Первый проект мы провели в 2018 году, который отдали в минтранс. У них возникли замечания: смутило, что проект дорогой. Мы сейчас провели корректировку проекта, то есть инженерно-экологических поисков, геодезию, заключили контракт до середины августа, поскольку металл подорожал в 2-3 раза. Меняются технические решения. В августе отправим проект на согласование в Минтранс, - рассказал Антонов 16 июля редакции.
Кроме того, снизить стоимость возведения моста вряд ли получится, потому что с 2018 года цены на стройматериалы возросли. Таким образом, если Минтранс одобрит изменённый проект, то дальше последует заявка на финансирование проекта. Стоимость сооружения оценивалась в 76 млн рублей.
Также директор УКС отметил, что мост будет пешеходным.
Напомним, год назад редакция “Курьер. Среда. Бердск” сообщала, что мост постоянно ломается и угрожает безопасности дачников. Это единственная переправа до садовых обществ через речку. Есть ещё объездной путь, но общественный транспорт туда не ходит. Он доезжает только до моста.
Мост состоит из 12 понтонных переходов, часть из них находится в подтопленном состоянии. Заменить один переход стоит 540 тысяч рублей. Сходы моста также требуют серьезного ремонта.