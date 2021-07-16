В Новосибирске начались пикеты в поддержку признанных иноагентами журналистов
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В Новосибирске начались пикеты в поддержку признанных иноагентами журналистов

1:40:387/16/2021Фото: pexels
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Они поддерживают своих коллег, которых признали иностранными агентами.

Журналисты устроили пикет на площади Ленина

Сегодня, на площади Ленина в центре Новосибирска проходят одиночные пикеты в поддержку журналистов. Участники акции высказывают поддержку коллегам, которых признали иностранными агентами. Также они отмечают, что СМИ подвергают цензуре, а профессию журналиста уничтожают.

Одна из митингующих – Дарья Януш. У нее на плакате написано «У журналистов отобрали профессию».

Отметим, Минюст РФ 15 июля решил признать главреда издания «Проект» Романа Баданина* иностранным агентом. Под этот статус также попали журналисты Максим Глинкин*, Юлия Ярош*, Ольга Чуракова*, Мария Железнова*, Юлия Лукьянова*, Елизавета Маетная* и бывший корреспондент Тайги.инфо Петр Маняхин*. Генпрокуратура РФ также заявила, что Project Media Inc.* («Проект медиа») является «организацией, нежелательной на территории России».

- Мы видим тенденцию на закрытие независимых СМИ. СМИ должны существовать разные, даже если это кого-то не устраивает. Профессия журналиста в России находится под очень сильным давлением. Мест, где можно работать, становится все меньше. Профессия не должна уничтожаться, - прокомментировала Дарья Януш*.

Журналистка «Таких дел» Рита Логинова вышла на площадь с плакатом «Журналисты не враги! СМИ должны быть свободны».

- Каждый месяц на протяжении последних лет случается какая-нибудь попа с очередными СМИ или с очередными журналистом. Это кольцо сжимается все теснее и теснее. Если раньше удар приходился на федеральные медиа, в которых могли не работать наши общие знакомые, то вчера в список иноагентов внесли моего коллегу и друга Петра Маняхина*. Мы вместе с ним работали в Тайге.инфо и „Батеньке“. Я бы хотела работать в профессии еще много лет, а это с каждым годом все затруднительнее, — сказала Логинова.

Отметим, что все пикетирующие сходятся во мнении, что журналистов нельзя признавать иноагентами – они просто выполняют свою работу.

Главред издания «Проект» Роман Баданин*, журналисты Максим Глинкин*, Юлия Ярош*, Ольга Чуракова*, Мария Железнова*, Юлия Лукьянова*, Елизавета Маетная* и бывший корреспондент Тайги.инфо Петр Маняхин* - имеют статус иностранного агента.

Project Media Inc.* («Проект медиа») - является организацией, нежелательной на территории России.

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