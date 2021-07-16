Вознаграждение объявили за информацию о сбежавших преступниках из ИК строго режима №8 в Новосибирске

Сотрудники ГУФСИН продолжают разыскивать двух заключенных, которые сбежали из колонии №8 в Новосибирске. Теперь за информацию, которая поможет их поискам объявили вознаграждение в 50 тысяч рублей. Все будет происходить на анонимной основе.
Сбежавшие — 27-летний Александр Горлова, которого Барабинский суд Новосибирска осудил за кражу и преступления, связанные с наркотиками, и 26-летний Виталий Козлов, также осужденный за кражу.
Напомним, 13 июля из исправительной колонии №8 строгого режима сбежали двое заключенных. Отметим, что учреждение находится на улице Богдана Хмельницкого. Информация о ЧП появилась в социальных сетях, а потом разошлась по чатам поселков, которые располагаются рядом с исправительным учреждением.
— Жителей поселков просят проверить и закрыть все сараи на участках, не выпускать одних детей на улицу, — говорится в сообщении старшей по одному из поселков.