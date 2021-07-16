Цены на бананы в России достигли пятилетнего максимума. Не буди лихо, пока оно тихо
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Цены на бананы в России достигли пятилетнего максимума. Не буди лихо, пока оно тихо

1:25:027/16/2021
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Это тем кто на каждом углу кричал, что бананы дешевле свеклы.

Мы часто употребляем бананы на завтрак. Что удивительно, они являются полезными фруктами до тех пор, пока они не потребляются на завтрак
Бананы сильно подорожали
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Читаю новости. Цены на бананы в России достигли пятилетнего максимума. Не буди лихо, пока оно тихо. Это тем кто на каждом углу кричал, что бананы дешевле свеклы. Пожелание народа были услышаны.
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