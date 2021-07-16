В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:Читаю новости. Цены на бананы в России достигли пятилетнего максимума. Не буди лихо, пока оно тихо. Это тем кто на каждом углу кричал, что бананы дешевле свеклы. Пожелание народа были услышаны.
Цены на бананы в России достигли пятилетнего максимума. Не буди лихо, пока оно тихо
1:25:027/16/2021
Это тем кто на каждом углу кричал, что бананы дешевле свеклы.
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