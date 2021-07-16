ВОЗ считает, что коронавирус мог прийти из китайской лаборатории

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что не нужно исключать возможность искусственного происхождения коронавируса.
- Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты, - сказал он.
также глава обратился к властям Китая и призвал к открытости и прозрачности в расследовании.
Напомним, версию искусственного происхождения коронавируса стали активно муссировать на Западе последние месяцы. Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен убеждены, что китайские ученые создали SARS-CoV-2, а затем попытались "замести следы". По их мнению, уханьские исследователи хотели сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Для этого к нему присоединили новый "шип". О такой манипуляции свидетельствует ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в "шипе" SARS-CoV-2. Эта последовательность едва ли могла возникнуть у вируса естественным путем, сообщают РИА Новости.