Константин Кинчев из "Алисы" обвинил власти в двойных стандартах и в том, что они кошмарят народ

Лидер группы Алиса Константин Кинчев обвинили питерские власти в двойных стандартах и предложил «закрыть его по уголовке». Все свои недовольства он высказал на видеообращении, которое записал 15 июля в Фейсбук.
Выяснилось, что после проведения фестиваля «Алые паруса» , а также мероприятий к Евро-2020 власти сначала сократили число участников его фестиваля KKkinchevFest, а потом и вовсе его отменили.
- Так вот, дорогой "комитет при", официально заявляю: я никогда не плясал ни под чью дудку. И на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печете как пирожки, то закрывайте меня по уголовке, — подчеркнул Кинчев.
Он отметил, что в стране не введено чрезвычайное положение, а просто власти боятся брать на себя ответственность и кошмарят народ, заставляя прививаться.