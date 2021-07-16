Константин Кинчев из "Алисы" обвинил власти в двойных стандартах и в том, что они кошмарят народ
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Константин Кинчев из "Алисы" обвинил власти в двойных стандартах и в том, что они кошмарят народ

2:02:467/16/2021Фото: скрин с видео
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Музыкант разозлился из-за того, что отменили его фестиваль.

Кинчев обвинил питерские власти во всех грехах


Лидер группы Алиса Константин Кинчев обвинили питерские власти в двойных стандартах и предложил «закрыть его по уголовке». Все свои недовольства он высказал на видеообращении, которое записал 15 июля в Фейсбук.

Выяснилось, что после проведения фестиваля «Алые паруса» , а также мероприятий к Евро-2020 власти сначала сократили число участников его фестиваля KKkinchevFest, а потом и вовсе его отменили.

- Так вот, дорогой "комитет при", официально заявляю: я никогда не плясал ни под чью дудку. И на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать играть на гитаре и петь свои песни. А если это подпадает под ваши законы, которые вы печете как пирожки, то закрывайте меня по уголовке, — подчеркнул Кинчев.

Он отметил, что в стране не введено чрезвычайное положение, а просто власти боятся брать на себя ответственность и кошмарят народ, заставляя прививаться.


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