Вооруженный человек до паники напугал жителей Бердска: Он разгуливал с ружьем в гаражах на промплощадке

Вооруженного ружьем человека обнаружили жители Бердска 15 июля. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, молодой мужчина разгуливал с оружием в гаражах, расположенных на территории предприятия, находящегося по адресу: ул. Химзаводская, 8. Это здание напротив бердской пожарной части №11.
Люди в панике сообщили о вооруженном человеке в отдел МВД по Бердску. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские, подтвердили в главке ИВД по Новосибирской области.
- В полицию обратились жители Бердска с сообщением о том, что видели гражданина, который нес, предположительно, ружье. Сотрудниками полиции был немедленно осуществлен выезд по указанному адресу. В одном из гаражей действительно нашли гражданина с ружьем. Его доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Проводится проверка. Ружье изъяли и направили на экспертизу, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 16 июля дежурный офицер пресс-службы регионального управления МВД Наталья Жуласова.
По ее словам, задержанный объяснил, что оружие он нашел и намеревался сдать его правоохранителям. Как уточнила Наталья Жуласова, во время никто не пострадал — ружье не стреляло в тот момент.
Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», сообщение в полицию о человеке с ружьем поступило в четверг около 16.00. Несколько нарядов направили на место происшествия. Их предупредили о соблюдении осторожности.
При появлении стражей порядка вооруженный 46-летний бердчанин, вероятно, бросил ружье, так как ствол нашли в одном месте, а само ружье в другом — под машиной. По предварительной информации, полицейские обнаружили на месте происшествия не только двустволку, но и патроны к ней. Предположительно, задержанный не имеет лицензии на хранение и использование оружия, и «стволов» на нем не зарегистрировано.