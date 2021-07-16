Вооруженный человек до паники напугал жителей Бердска: Он разгуливал с ружьем в гаражах на промплощадке
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Вооруженный человек до паники напугал жителей Бердска: Он разгуливал с ружьем в гаражах на промплощадке

2:08:257/16/2021,Анастасия СолодковаФото: vyborok.com
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Прибывшие на место происшествия полицейские нашли не только двухстволку, но и патроны к ней. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Скорее всего, полицейские обнаружили охотничье гладкоствольное ружье

Вооруженного ружьем человека обнаружили жители Бердска 15 июля. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, молодой мужчина разгуливал с оружием в гаражах, расположенных на территории предприятия, находящегося по адресу: ул. Химзаводская, 8. Это здание напротив бердской пожарной части №11.

Люди в панике сообщили о вооруженном человеке в отдел МВД по Бердску. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские, подтвердили в главке ИВД по Новосибирской области.

- В полицию обратились жители Бердска с сообщением о том, что видели гражданина, который нес, предположительно, ружье. Сотрудниками полиции был немедленно осуществлен выезд по указанному адресу. В одном из гаражей действительно нашли гражданина с ружьем. Его доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Проводится проверка. Ружье изъяли и направили на экспертизу, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 16 июля дежурный офицер пресс-службы регионального управления МВД Наталья Жуласова.

По ее словам, задержанный объяснил, что оружие он нашел и намеревался сдать его правоохранителям. Как уточнила Наталья Жуласова, во время никто не пострадал — ружье не стреляло в тот момент.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», сообщение в полицию о человеке с ружьем поступило в четверг около 16.00. Несколько нарядов направили на место происшествия. Их предупредили о соблюдении осторожности.

При появлении стражей порядка вооруженный 46-летний бердчанин, вероятно, бросил ружье, так как ствол нашли в одном месте, а само ружье в другом — под машиной. По предварительной информации, полицейские обнаружили на месте происшествия не только двустволку, но и патроны к ней. Предположительно, задержанный не имеет лицензии на хранение и использование оружия, и «стволов» на нем не зарегистрировано.

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