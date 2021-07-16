Актер Сергей Жигунов устроил молодой жене романтическое свидание в небе
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Актер Сергей Жигунов устроил молодой жене романтическое свидание в небе

2:18:027/16/2021Фото: Инстаграм
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Актер поделился кадрами путешествия в социальных сетях.

Жигунов с женой летали на вертолете


Актер Сергей Жигунов, который недавно женился на Виктории Ворожбит. Устроил для своей возлюбленной романтическое свидание в небе над Москвой. Фотографиями с мероприятия они поделились в социальных сетях.

В своем аккаунте актер показал кадры с вертолета – на них видно Москву с высоты птичьего полета. А его жена поделилась видеозаписью своего путешествия с мужем. Подписчики отметили, что пара выглядит счастливой.

Напомним, о романе Виктории Ворожбит и Сергея Жигунова стало известно в конце апреля 2020 года. По данным СМИ, пара познакомилась в 2018 году во время подготовки кинофестиваля «Утро Родины» на Сахалине. В марте 2021 года актер и журналистка поженились.


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