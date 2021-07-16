Меркель заявила об «инструментах» против России для защиты Украины
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Меркель заявила об «инструментах» против России для защиты Украины

2:40:477/16/2021Фото: pexels
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Страны считают, что транзит газа должен проходить через Украину, несмотря на Северный поток-2

Меркель начала угрожать России

Канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом рассказала, что Евросоюз, в том числе и Германия, имеют «множество инструментов» воздействия на Россию, в случае если после запуска «Северного потока» транзит газа через Украину прекратится.

Она подчеркнула, что Германия и вся Еврокомиссия «проделали много работы» для заключения соглашения между Москвой и Киевом по транзиту газа до 2024 года.

- И мы также имеем множество инструментов, не только со стороны Германии, но и Европы, например санкции, < ...> мы имеем возможность реагировать <на остановку транзита газа>. Мы сейчас находимся в контакте с нашими европейскими друзьями. Но я надеюсь, нам не придется принимать таких решений, — сказала Меркель.

Она считает, что транзит газа должен проходить через территорию Украины, иначе страны будут «действовать активно», если Россия не согласится с такой ролью Украины.

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