Меркель заявила об «инструментах» против России для защиты Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом рассказала, что Евросоюз, в том числе и Германия, имеют «множество инструментов» воздействия на Россию, в случае если после запуска «Северного потока» транзит газа через Украину прекратится.
Она подчеркнула, что Германия и вся Еврокомиссия «проделали много работы» для заключения соглашения между Москвой и Киевом по транзиту газа до 2024 года.
- И мы также имеем множество инструментов, не только со стороны Германии, но и Европы, например санкции, < ...> мы имеем возможность реагировать <на остановку транзита газа>. Мы сейчас находимся в контакте с нашими европейскими друзьями. Но я надеюсь, нам не придется принимать таких решений, — сказала Меркель.
Она считает, что транзит газа должен проходить через территорию Украины, иначе страны будут «действовать активно», если Россия не согласится с такой ролью Украины.