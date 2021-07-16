СКР проверит, почему палец ребенка попал в мясорубку для обработки птицы на фабрике "Улыбино" под Искитимом

12 июля на птицефабрике «Улыбино» произошло ЧП. Там, 16-летний подросток поскользнулся на рабочем месте и попал рукой в электрическую мясорубку для обработки птицы. В результате этого он получил травму пальца. К счастью, ему сразу оказали медицинскую помощь.
В настоящее время Следственным отделом СК РФ по Искитимскому району начата проверка по данному факту по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
Следователями следственных органов СК России по Новосибирской области проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.