Губернатор Андрей Травников потребовал в кратчайшие сроки устранить дорожные дефекты на объектах БКД
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Губернатор Андрей Травников потребовал в кратчайшие сроки устранить дорожные дефекты на объектах БКД

2:53:417/16/2021Фото: pixabay
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Глава региона был вынужден детально вникнуть и взять под личное управление многие проекты в дорожной сфере Новосибирска, учитывая большое число замечаний со стороны жителей города по этой теме.

Дороги в России ремонтируют по нацпроекту

Глава региона провёл выездное совещание с руководством Новосибирска и специалистами-дорожниками, в рамках которого проконтролировал качество дорожного ремонта. Андрей Травников подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять качеству проведения дорожных работ, выполняемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Отметим, что губернатор был вынужден детально вникнуть и взять под личное управление многие проекты в дорожной сфере Новосибирска, учитывая большое число замечаний со стороны жителей города по этой теме.

Ранее в ходе гарантийного обследования ремонта Бердского шоссе на участке от Матвеевки до Проспекта Строителей в Первомайском и Советском районах Новосибирска был выявлен ряд замечаний. Эти объекты были отремонтированы по нацпроекту БКД и введены в эксплуатацию в 2019 году, и датой окончания гарантийного срока по ним значится 29 августа 2023 года. Среди выявленных уже сейчас замечаний – выкрашивание асфальтобетонного покрытия и просадка колодца, метка трещин, выбоины на асфальтобетонном покрытии проезжей части, образование колейности.

Все замечания должны быть устранены строго до конца июля, – подчеркнул Губернатор, отметив, что Правительство Новосибирской области проконтролирует реализацию национального проекта.

Глава региона обратил особое внимание на вопросы безопасности, в том числе – на обустройство ограждений вдоль дорог и по осям. «Один из вариантов решения – металлические отбойники. Второй вариант, широко распространённый в Новосибирске, очень удачный – бетонные отбойники-разделители типа «джерси». В этом случае возможно решение двух задач: разделения потоков и ограничения путей для пешеходов. Пресловутые «могильные оградки» с дорог надо убирать. Они очень дороги и неудобны в эксплуатации, не говоря об их внешнем виде».

Также Губернатор сделал замечание дорожникам о некрашеных и ржавых участках ограждения типа «волна», о некачественном устранении дорожных дефектов, о более разумном подходе к выбору материалов для нанесения разметки.

Так, специалистами во время гарантийного обследования было установлено, что метод пневмонабрызга битумной эмульсии применяется в основном для ямочного ремонта и не обеспечивает равной прочности с исходным материалом покрытия. Устранение сетки трещин на покрытии автомобильной дороги необходимо осуществлять путём переустройства дефектного участка.

Для справки

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утверждён Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.

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